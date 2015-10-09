Dönemin Trabzon istihbaratı, Dink cinayetinde Ogün Samast'ın tetikçi olduğunu biliyor muydu?

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerine yönelik soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü'nün ulaştığı öne sürülen yeni belgelere göre, dönemin Trabzon istihbaratının, Ogün Samast’ın tetikçi olduğunu 4 ay önceden bildiği iddia edildi. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre savcının, ayrıca bu bilginin saklanması için bazı belgelerin de imha edildiği kanısına ulaştığı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Polisin çalışma kurallarına göre, haber elemanlarıyla yapılan görüşmelerin ardından istihbarat görevlileri F3 ismi verilen bir rapor düzenliyor. Bu raporda görüşmelerin nerede, ne zaman, kaç saat sürdüğü ve haber elemanına para verildiyse buna ilişkin kayıtlar yer alıyor. Her F3 raporunun ardından o buluşmada haber elemanından alınan bilgilerin kayda alındığı ikinci bir rapor düzenleniyor. Buna da “F4 haber raporu” ismi veriliyor. Eğer poliste bir görüşmenin F3 raporu bulunuyorsa, muhakkak F4 raporunun da olması gerekiyor.

Soruşturmada bugüne kadar polisinin tuttuğu 3 adet F4 raporu vardı. Sonuncu raporun tarihi 8 Nisan 2006’ydı. Bundan sonra hiçbir rapor bulunmadığı iddia ediliyordu. Ancak bu tarihten sonra da, hatta cinayetten iki gün öncesine ilişkin bile rapor hazırlandığı ortaya çıkarıldı.

"Yasin yeni tetikçi buldu"

Soruşturma kapsamında 29 Ekim 2013’te “Yardımcı istihbarat elemanı” olarak ifadesi alınan Erhan Tuncel, “Trabzon İstihbarat elemanları ile Eylül ya da ekim ayı içinde yaptığım görüşmede Yasin Hayal’in Hrant Dink cinayeti için yeni bir tetikçi bulduğu bilgisini paylaştım” dedi.

Oysa, 7 yıl süren soruşturmalarda ortaya çıkan o görüşmenin detaylarının anlatıldığı “F4 haber raporları”nda böyle bir bilgi yok. Üstelik, Tuncel, ifadesinde ısrarla yeni tetikçinin bulunduğunu söylüyordu.

Erhan Tuncel’in söylediklerini doğrulayacak gelişme, Dink soruşturması kapsamında 26 Ağustos 2015’te ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılan, şu anda İstihbarat Daire Başkanı olan Engin Dinç’in söyledikleriyle ortaya çıktı. Dinç, savcı Gökalp Kökçü’ye İstihbarat Daire Başkanlığı arşivlerinde bulduğu bir belgeyi sundu. Bu belge 12 Eylül 2006’da, Erhan Tuncel ile Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı buluşmanın kayıt altına alındığı 11 numaralı F3 (buluşma) raporuydu. Erhan Tuncel ile buluşmayı Memduh Aydın kod isimli polis memuru Mehmet Ayhan ile Ünal Kartal kod isimli Mehmet Uçar gerçekleştirmişti.

"Rapor arşivde yok"

Dinç, 12 Eylül tarihli F3 raporunu savcıya teslim etti ama ekinde yer alması gereken F4 haber raporunun arşivlerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Savcı Kökçü, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne yazı yazıp, kayıtlarında 12 Eylül 2006 tarihli F3 ve F4 raporlarının olup olmadığını sordu. Trabzon’dan gelen yanıt ve yaptığı araştırmalar sonucu savcı, Dink cinayetine ilişkin Erhan Tuncel’den alınan bilgilerin yer aldığı F4 raporlarının İstihbarat Daire Başkanlığı ve Trabzon Emniyet Müdürlüğüİstihbarat Şubesi tarafından yok edildiği kanaatine vardı.

Savcıya göre görüşme raporları imha edildi

Erhan Tuncel, eylül ya da ekim 2006’da istihbarat polislerine, Yasin Hayal’in yeni bir tetikçi bulduğunu söylediğini ifade etmişti. Tuncel bu bilgiyi verdiyse bunun F3 ve F4 raporları olması gerekiyordu. Bugüne kadar bu raporların varlığı ile ilgili emare yoktu. İlk kez F3 buluşma raporu bulundu ancak F4 haber eki hâlâ kayıptı. Savcı Kökçü’ye göre ise bunlar imha edilmişti. Bu raporun önemi, Tuncel’in 29 Ekim 2013’te İstanbul Savcılığı’nda verdiği ifadede saklıydı. Tuncel, “Kasımda İstihbarat elemanlarına, yeni tetikçinin isminin Ogün olduğunu söyledim. Polisler söylediğim ismi not aldılar. Sonra da benimle ilişkilerini soğuttular” diyordu. Savcıya göre Samast’ın ismi cinayetten önce biliniyordu, haber elemanından alınıp yazıya dökülen F4 raporları imha edilmişti.

Yasin Hayal'in izlendiği o kritik gün

Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün arşivlerinden çıkan son belge ise 17 Ocak 2007’deki bir takip raporu. Bu takip raporu Yasin Hayal ile ilgili. Polisler bu raporlarında şunu yazdı: “Bir konu gereği ilimiz Pelitli beldesinde bulunan Polis Okulu civarına gidildiğinde, Yasin Hayal (İDP: 2918865) isimli şahsın da Vizyon isimli kahvehaneden çıkarken görüldüğü...” Bu raporun tarihi önemli. Çünkü 17 Ocak 2007, Ogün Samast’ın Trabzon’dan İstanbul’a Yasin Hayal ve arkadaşları tarafından yolcu edildiği gün. Yasin Hayal, tetikçi Ogün Samast’ı, yanına para, silah ve Türk bayrağı vererek İstanbul’a yolcu etmişti. İki gün sonra da Hrant Dink öldürüldü. Yasin Hayal’in 17 Ocak’ta takip edilmesi, Samast’ı yolcu ettiği anın da takip edilmesi anlamına geliyordu. Bu rapor da bugüne kadar soruşturma birimlerinden saklandı. İlk defa ortaya çıktı.