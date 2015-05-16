Dönemin İstanbul Valisi Mutlu: Gezi'de ikna edici dil kullanılmalıydı, konuşamayacağım şeyler var!

Dokuz kişinin öldüğü Gezi olaylarının üzerinden iki yıl geçti. Şiddet görüntüleriyle akla kazınan olaylar için dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan önemli açıklamalar geldi:

"Gezi'de ikna edici bir dil kullanılsaydı, olayları daha kolay atlatabilirdik. Konuşamayacağım şeyler var, ileride kitap yazıp hepsini anlatabilirim."

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde düzenlenen ‘şehir, insan ve çevre’ konulu panele katılan Mutlu, çevreci bir hareket olarak başlayan olayların, ikna edici bir dil kullanılmaması sebebiyle büyüyerek kontrolden çıktığını söyledi. Mutlu, öğrencilerin, “9 gencin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra başınızı yastığa rahat koyabiliyor musunuz?” sorusuna, sıkıntılı bir tablo oluşmaması için azami gayret gösterdiğini, ancak bunu henüz kimsenin bilmediği cevabını verdi. O dönem yaşanılanları ileride kitaplaştırabileceğini aktardı.



Zaman gazetesinden Selma Tatlı'nın haberine göre, geçen yıl merkez valiliğine çekilen Hüseyin Avni Mutlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

“1 Haziran’a kadar geçen süre çevreci bir hareket olarak gözüküyor. Sonrasında yapmamız gereken şey orada ne yapıldığını izah ve ikna eden bir dili ve süreci kullanabilmekten geçerdi. Diyalog, anlatma, projeyi tanıtma... Bunları yapabilmek, ikna edebilmek, sonra da onları ortaklaştırmak, ‘gelin projenin bazı yerlerinde oynayalım’ demek gerekebilirdi. Bu dil kullanılmış olsaydı, daha rahat geçebilirdi. Bu bir eksikliktir kendi adımıza. Kolay bir süreç değildi, neticede hayatını kaybeden insanlar oldu. Ama açık söyleyeyim, o genç benim nasıl bir duruş sergilediğimi bilse, şunu alalım başımızın üstünde taşıyalım diyecek.

Neticede benim için de bir imtihandı. Bu imtihanda ben şunu da yapabilirdim: ‘Nereye varırsa varsın.’ Ama olduğunu kimsenin bilmediği o duruşu 1 Mayıs’tan itibaren çok net gösterdik. Bu şehirde her zaman bir Hüseyin Avni Mutlu olmayabilir. Yönetmek her zaman sizin sonsuz kudretinizde değildir. Yapabildiğimin en iyisini ve Türkiye ’de idareciler içerisinde en cesurunu, en doğrusunu, en şeffafını yapmaya çalıştım. Keşke insanlarımızın kaybetmeyeceği bir demokrasi geliştirebilseydik. Bunu da kimse bilmiyor, ilk defa açıklıyorum. 3 yıl sonra size sadece bir şey söyledim. Daha sizin duymanız gereken Hüseyin Avni Mutlu’dan çok şey var. Ama ben sabırlıyım, siz bana kızmaya devam edeceksiniz.”

Günlerce süren Gezi Parkı protestolarında polisin aşırı güç kullanması sebebiyle biri emniyet mensubu toplam 9 kişi hayatını kaybetti. Türk Tabipler Birliği’nin tespitlerine göre Gezi Parkı protestolarında tazyikli su, kısa mesafeli biber gazı atışları ve plastik kurşunlardan dolayı 7 bin 478 kişi yaralandı. 91 kafa travması geçirirken 10 kişi gözünü yitirdi. 15 günde 150 bin adet gaz bombası atıldı, 3 bin ton su sıkıldı.