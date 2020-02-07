Dönemin CHP Grup Başkanvekilleri: Kanun değişikliğini desteklediğimiz iddiası baştan aşağı yalan

Son günlerde çok tartışılan askerlerin sivil mahkemede yargılanmasına ilişkin değişikliğe CHP’nin de destek verdiği iddiası hakkında dönemin parti Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol ve Hakkı Süha Okay “baştan aşağı yalan” dedi. CHP’liler, Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş imzalı önergenin 26 Haziran 2009’da gece yarısı verildiğini anlattı.

"CHP’nin bu düzenlemeye destek verdiğini söylemek baştan aşağı yalan. Yasa Bakanlar Kurulu’ndan çıktıktan sonra Başbakan tarafından TBMM’ye sevk edildi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin grupları dolaşıp destek istedi. Destek veren kimse olmadı. Meclis’e sevk ettikleri yasa metninde asker kişilerin sivil yargıda yargılanması diye bir şey yok.

"Cumhurbaşkanı Gül, “Bana dürüst, korkmayan bir savcı bulun” diyordu"

Bazı siyasetçiler ve kamuoyunun önündeki bazı isimler, CHP’ye yönelik “Aman AYM’ye gitmeyin. Bu askeri vesayeti engelliyor. Buna karşı çıkmayın” gibi yönlendirme ve algı oluşturmaya çalıştılar. CHP’nin başvurusunu AYM’ye ben götürdüm. AKP ile FETÖ koalisyonu, cumhuriyet tarihinin en büyük koalisyonudur. Bu düzenlemeden sonra Ergenekon, Balyoz davalarının yolu açıldı. Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül o zaman, “Bana dürüst, korkmayan bir savcı bulun” diyordu. Zekeriya Öz bulundu. Öz’ün altına “zırhlı arabayı” Erdoğan verdi. Şimdi kendi suçlarını örtmek için konuşuyorlar. CHP olarak biz sonuna kadar direndik."

"İlk defa mı FETÖ ile ilgili bir düzenleme geçti?"

Okay da şunları kaydetti: “Deniz Baykal’ın bu konuda talimatı olduğunu” söylediler. Böyle bir şey yok. Baykal’ın ne telkin, ne tavsiye ne de talimatı var. “Kemal Kılıçdaroğlu ile benim, Bekir Bozdağ ile Mustafa Elitaş’ı ziyarete gittiğimi” söylediler. Bu kesinlikle doğru değil.

TBMM TV görüntüleri var. Yasayı AYM’ye götürdük ve yürürlüğün durdurulması kararı verildi. 6 ay sonra da AYM tamamen iptal etti. “CHP’nin destek verdiğini” söylemek, yalanı bir sanat olarak icra etmektir. İlk defa mı FETÖ ile ilgili bir düzenleme geçti? Onlarcasını geçirdiler. Daha sonra anayasayı değiştirdiler, askeri yargı tamamen kaldırıldı."

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