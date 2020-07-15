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Politika

Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 15 Temmuz'u anlattı: O gece yakalanmamak için şehir içinde arabayla tur attık

15 Temmuz 2020 17:36

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, o gece yakalanmamak için şehir içinde arabayla tur attıklarını söyledi.

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