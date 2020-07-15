Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 15 Temmuz'u anlattı: O gece yakalanmamak için şehir içinde arabayla tur attık

Dönemin Adalet Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile birlikte eski milletvekili Halil Özyolcu'nun avukatlık bürosunda bir araya geldiklerini anlatan Bozdağ, o gece yakalanmamak için şehir içinde arabayla tur attıklarını söyledi.

Bozdağ şöyle konuştu:

"Işıkları karartarak Meclis'e gittik"

"Ben onlara şu tavsiyede bulundum; Kızılay'a gidelim halkla beraber olalım. İtiraz ettiler, 'darbecilerin listesinde varsın, seni görürlerse halka zarar verirler' dediler. Onunu üzerine Meclis'e gitmeye karar verdik. Işıkları karartarak geldik. Geldiğimizde Çankaya ve Dikmen kapısı darbeciler tarafından tutulduğu için giremedik. Arka kapıdan gidebildik. Genel Kurul salonuna geldik. İsmail Bey Meclis'i yönetiyor. Bazı milletvekili arkadaşlarımız var. Konuşmamın bir kısmında kaçıncı dakikada bilmiyorum bir bomba atıldı. Çok kötü oldu, ses müthiş yankılandı, avizeler sallandı. Avizelerin olduğu yerden tozlar kalktı. Ama ben konuşmamı kesmedim. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum; ama bu sefer ikinci bomba aynı konuşma içinde atıldı, ikinci bomba yanı başımıza düşmüş gibi tesir yarattı. O arada gürültüler milletvekilleri arasında yükselmeye başladı. Şu sesleri duydum 'Başkanım burada duygusal olmamak lazım Meclis'in üzerine düşse bir sürü insan ölebilirdi'. O an aklımdan şu geçti; 'Eyvah, Meclis şu anda telaşla kapanır, sığınağa gidersek, halk görürse korku, paniğe neden olabilir, o zaman vatandaş meydana çıkmaz' diye düşündüm, 'bize düşen burada kalmak' dedim. Sonra sığınağa inmeye karar verdik."

"Herkes silahlarıyla gelmişti"