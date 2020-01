-Dönemimizde karanlık oda yok TEKİRDAĞ (A.A) - 22.01.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Biz partimizin ambleminde olduğu gibi, artık her tarafa ışık yayıyoruz, bizim dönemimizde kesinlikle karanlık oda yoktur'' dedi. Bakan Yazıcı, Tekirdağ Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları 3. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, Türkiye'de emaneti devraldığı günden bu yana hak ve özgürlükler konusuna büyük önem verdiklerini belirtti. İktidara geldikleri günden bu yana ileri demokrasiye ulaşmak için çok büyük yatırımlar yaptıklarını, yapılan yatırımların insan odaklı olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu: ''En büyük yatırımı eğitime yaptık. 81 ilde üniversite kurduk. Olmaz dediler, olur dedik ve kurduk. Bir taraftan eğitime bu kadar kaynak aktarırken, bir taraftan da sağlık hizmeti almak insanlık hakkıdır dedik. Bütçenin en önemli kaynağını, en büyük payını sağlığa ayırdık. Biz merkeze insanı almışız. Hükümet olarak icraatları gerçekleştirirken, planlarken de insanı gözeterek, her şey insan için diyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda ileri demokrasi noktasında başka örnekler vermem mümkün. Bizim tarihimiz darbe örnekleriyle doludur. Faili meçhul cinayetlerin çokça işlendiği bir süreci bünyesinde muhafaza eder. Ama biz partimizin ambleminde olduğu gibi, artık her tarafa ışık yayıyoruz. Bizim dönemimizde kesinlikle karanlık oda yoktur. Tam aksine karanlık odaları aydınlatma kararlılığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yürüyüşümüzde kesinlikle geri adım atmayacağız. Çünkü insan olmanın gereği budur. Herkesin yaşama hakkı var ve devletin, hükümetin birinci görevi yaşama hakkını korumak.'' Bakan Yazıcı, dünyada yaşanan küresel krizlere rağmen Türkiye'nin kendi kaynakları ve imkanlarıyla, doğrudan yabancı sermayenin gelip yatırım yapabileceği güvenli ortamları oluşturmak suretiyle ekonomik büyümeyi hedefleyen ve bunu da başaran bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'yi sadece yurt içinde değil, yurt dışında da kıskananların olduğunu anlatan Yazıcı, ''İşte Fransa'nın şu güncel konu yaptığı, sözüm ona soykırım tasarısı bu kıskançlığın eseridir'' dedi. Bakan Yazıcı'nın konuşmasının ardından tek listeyle gidilen seçimlerde Çiğdem Koncagül AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları başkanlığına seçildi. -''Yeni Ticaret Kanunu 1 Temmuz'da yürürlüğü girecek'' Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kadın Kolları İl Kongresi'nin ardından Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 21 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olduğunu belirtti. 1 Ocak itibariyle Hal Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yazıcı, ''Bu kanunla hem üreticilerin hakları korunuyor hem tüketicinin hakkı gözetiliyor. Çünkü satışı öngörülen ürünlerin satılmasını kanun öngörüyor. Ayrıca bu kanunla kayıt dışı bulunan meyve ve sebze ticaretini kayıt altına almak suretiyle kamu maliyesinin kayıt dışılıktan arındırılması hedefleniyor. 1 Temmuz'da 6102 Sayılı Yeni Ticaret Kanunu yürürlüğe girecek. Bu kanun ile hedefimiz ticaretin en kolay şekilde yapılması ve denetimlerin çok sağlıklı, şeffaf bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır'' dedi. Yazıcı, temaslarının ardından Tekirdağ'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.