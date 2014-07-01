Dönem başkanlığı Roma'da

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralması vesilesiyle yayımladığı mesajda, genç işsizliği, mülteci sorunu ve mali krizle mücadele konularını öne çıkardı.

Yıl sonuna kadar AB toplantılarına İtalyan bakanlar başkanlık yapacak. AB Komisyonu üyelerinin seçimi de İtalya'nın dönem başkanlığına denk geliyor.

İtalya lideri Renzi'nin Fransa ile birlikte sıkı tasarruf politikalarına karşı bir program hazırlığında olduğu bildiriliyor.

İtalyan "La Repubblica" gazetesi, Paris ve Roma'nın altyapı ve enerji alanında 240 milyar euroluk bir AB yatırım paketi üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı.

2014'ün ilk yarısında AB'ye mali krizle mücadele eden Yunanistan başkanlık yapmıştı.