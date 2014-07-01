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Dünya
Deutsche Welle

Dönem başkanlığı Roma'da

İtalya, Avrupa Birliği dönem başkanlığını Yunanistan'dan devralıyor. Başbakan Matteo Renzi, sıkı tasarruf politikaları yerine büyümeye ağırlık vereceğini duyurdu.

01 Temmuz 2014 12:25

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralması vesilesiyle yayımladığı mesajda, genç işsizliği, mülteci sorunu ve mali krizle mücadele konularını öne çıkardı.

Yıl sonuna kadar AB toplantılarına İtalyan bakanlar başkanlık yapacak. AB Komisyonu üyelerinin seçimi de İtalya'nın dönem başkanlığına denk geliyor.

İtalya lideri Renzi'nin Fransa ile birlikte sıkı tasarruf politikalarına karşı bir program hazırlığında olduğu bildiriliyor.

İtalyan "La Repubblica" gazetesi, Paris ve Roma'nın altyapı ve enerji alanında 240 milyar euroluk bir AB yatırım paketi üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı.

2014'ün ilk yarısında AB'ye mali krizle mücadele eden Yunanistan başkanlık yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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