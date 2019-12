Dondurulmuş yiyecekler güvenli mi?

Dondurulmuş gıdalar, uygun şekilde dondurulduğu ve muhafaza edildiği takdirde sağlık için bir tehdit oluşturmuyor. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet Cafe’deki yazısında (19.01.09), dondurulmuş gıdaları anlatıyor. Koçak’ın yazısı şöyle:



“Teknolojinin hayatımıza girmesi hareketsizliğe sebep olup şişmanlığı tetiklemesinin yanı sıra gıda sanayiinde önemli gelişmelere sebep oldu. Bazı danışanlarım dondurulmuş besinlerle ilgili endişe taşıyor. Pek çok soruyla karşılaşıyorum: “Vitamin ve mineral kaybı var mı?”, “Uzun süre beklediği için içerine koruyucu madde ekleniyor mu?”, “Çocuklarda kullanımı güvenli mi gibi?”



Çalışanlar için marketten alıp eve gelir gelmez yemek yapmaya elverişli olan donmuş ürün, hazır yemek sipariş etmekten çok daha doğru bir seçim. Şimdi dondurulma işlemi teknolojisi ve uygulamalarına bir göz atalım:



Bakteriler yok olur mu?



Yiyeceği - 18 dereceye kadar dondurmak, besinde bulunan bakteri, maya, küf gibi her türlü mikroorganizmanın çoğalmasını engeller. Ancak bir kez çözdürülen besinlerde, bu mikroorganizmalar yeniden aktif hale gelebilir ve besin kökenli hastalıklara yol açacak kadar çoğalabilirler. Donmuş besinler çözüldükten sonra hemen tüketilmelidir. Tekrar dondurulmamalıdır.



Dondurmak güvenlidir



Sürekli olarak - 18 derecede saklanan besin maddesi her zaman güvenli olacaktır. Dondurmak besinlerdeki moleküllerin hareketini yavaşlatarak, mikropların hareketsiz kalmasını sağlayarak besini güvenli tutar.



Dondurma işlemiyle besinler uzun süre saklanabilir. Çünkü dondurma işlemi besinin bozulmasına ve hastalıklara sebep olan mikroorganizmaların gelişimini engeller.

Uygun teknolojik koşullarda dondurulmuş bir besin maddesi, kalite ve besin öğeleri açısından daha üstün olabilir, ancak hammaddenin de kaliteli olması dışında özenli bir ön hazırlama ve uygun bir dondurulma işlemi gerekmektedir. Taze alınan uygun nitelikteki besin maddeleri satın alınma sonrasında bekletilmeden hemen işlenip dondurulmalıdır.



Tazelik ve kalite



Dondurma işlemi sırasındaki tazelik ve kalite donmuş yemeklerin durumunu etkiler.

Ürün kalitesinin en iyi olduğu sırada dondurulmuş besinler, çözüldükleri zaman kullanışlı zamanlarının sonuna yaklaşmışken dondurulup çözülmüş olan yiyeceklerden daha lezzetli olurlar.



-18 C derece veya daha düşük sıcaklıkta muhafaza edilerek size ulaşan ürünlerin vitamin içeriği, rengi, tadı ve dokusu korunur.



Satın alırken nelere dikkat edilmeli?



Dondurulmuş ürünleri alışverişinizin en sonunda alın ve mümkünse soğuk muhafazalı poşet içinde eve getirin.



Dondurulmuş ürünleri satın aldıktan 30 dakika içinde buzdolabına yerleştirmeyi hedefleyin.

Dondurulmuş gıda alırken taş gibi sert olanları tercih etmek gerekir. Üzerinde buz kristali olanlar satın alınmamalıdır.



İdeal çözdürme



Dondurulmuş besini kesinlikle mutfak tezgâhında, kalorifer üstünde veya oda ısısında çözdürmeyin. Bu metotlar mikro-organizmaların çoğalmasına neden olur. Aşağıdaki yöntemler, size dondurulmuş besini güvenli çözdürmede kolaylık sağlayacaktır.

1. Buzdolabı (yavaş ve güvenli çözdürme)

2. Soğuk su (hızlı çözdürme)

3. Mikrodalga fırın (Çözül-dükten hemen sonra besin pişirilmelidir).”