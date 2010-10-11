Dondurulmuş embriyoyla anne oldu

T24 - 42 yaşındaki kadın, 20 yıl önce dondurulan embriyodan sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.



Sıradışı doğum haberini İngiliz gazetesi Sunday Times duyurdu.

42 yaşındaki ismi açıklanmayan İngiliz kadın, on yıl boyunca tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak istedi ancak başarısız oldu. Süreç mutlu sonla bitti ve dondurulmuş embriyoyla mayıs ayında 3.15 kg ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi.

Institute for Reproductive Medicine’da yapılan tedavide, bir başka kadının 20 yıl önce bir günlükken dondurttuğu beş embriyodan biri kullanıldı. Embriyonun sahibi olan annenin, kendi tedavisi başarılı olunca onları bağışladığı açıklandı.

20 yıl donmuş halde kalan embriyolardan ikisi, yeni annenin rahmine yerleştirilmeden önce iki gün laboratuvar ortamında büyüdü. Ancak sadece bir tanesi hayatta kaldı ve dünyaya geldi. 2006 yılında İspanya’da bir kadın 13 yıl dondurulan embriyodan bebek dünyaya getirmişti. Embriyoların 40 yıla kadar dondurabileceği sanılıyor.



Geç yaşta anne olma umudu

Bu gelişmeyle kadınlar geç yaşlarda, gençliklerinde dondurttukları embriyolardan çocuk dünyaya getirebilecek.

Ayrıca kemoterapi tedavisi yüzünden anne olma şansları azalan kadınlar da yumurtalarını saklayarak bebek sahibi olacak.



