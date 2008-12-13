Dondurucu soğukta 'Anayasa Güzeli' seçildi

Başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da, eksi 3 derece soğukta sahneye çıkan mayolu genç kızlardan Mariye Fyodorova birinci oldu. Rus kültür camiasının önde gelen isimlerinin oluşturduğu jüri, finale kalan üç yarışmacı arasından taşralı Fyodorova’yı, dünya tarihinde ilk defa yapılan "anayasa güzeli" yarışmasının birinciliğine layık gördü.Kızıl Meydan’daki ilginç güzellik yarışmasıyla aynı dakikalarda, Kremlin Sarayı’nda günün önemini belirten bir toplantıda konuşan Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ise zor anlar yaşadı. Anayasayı değiştirerek Devlet Başkanı görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkartmaya hazırlanan Medvedev, gelecekte de benzer değişiklikler yapılabileceğini söylerken, ön sıralarda oturan genç bir erkek ayağa kalkıp protesto gösterisi yaptı. Genç, "Anayasayı değiştiren sizlere yuh olsun. Ülkede dürüst ve serbest seçim istiyoruz" sloganları atarken, güvenlik hemen harekete geçti.Medvedev, "Bırakın oturduğu yerde beni dinlemeye devam etsin. Bizim anayasamız zaten farklı görüş esasına göre kurulu değil mi?" dedi. Buna rağmen protestocu 15 dakika sonra salondan çıkarıldı.