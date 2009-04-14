Dondurmayı ‘hafife’ almayın

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Akın, pek çok kişinin keyif almak ve serinlemek için yediği dondurmanın, süte göre 3-4 kat daha fazla yağ, yaklaşık yüzde 12-16 daha fazla protein içerdiğini söyledi.



Akın, yaptığı açıklamada, uzun zamandır üzerinde çalıştığı, 425 sayfadan oluşan, "Dondurma Bilimi ve Teknolojisi" isimli kitabının basımının gerçekleştiğini bildirdi.



Dondurmanın tarihçesinden besin değerine, dondurma formüllerinden üretim teknolojisine kadar pek çok konuda kaynak kitap olma özelliği taşıyan eserde, dondurmayla ilgili hemen her ayrıntıya girildiğini ifade eden Akın, kitabın, en son endüstriyel dondurma yapım tekniklerini de içerdiğini belirti.



Buzun çok eski zamanlardan beri sofralarda bulunduğunu, Hz. Süleyman tarafından buzun kullanıldığına dair İncil'de bilgilerin yer aldığını kaydeden Akın, zaman içinde buzun sıvılarda soğutucu olarak kullanılmasının, "Wate-Ice" tipi dondurulmuş ürünlerin üretilmesi fikrine öncülük ettiğini anlattı. Akın, meyve ve meyve sularının karla karıştırılmasıyla elde edilen yiyeceğin ilk kez yüzyıllar önce Çin'de yapıldığının düşünüldüğünü, bu ürünün Avrupa'da 13. yüzyılın sonlarında görüldüğünü, 19. yüzyılın başlarında ise günümüzdeki dondurma benzeri bu ürünün elle çalışan dondurucular kullanılarak üretilip lokantalarda satılmaya başladığını anlattı.



Bir ürünün dondurma olarak sınıflanabilmesi için, içinde en azından yüzde 10 süt yağı, yüzde 20 toplam süt kuru maddesi bulunması, güvenli ve uygun tatlandırıcı içermesi gerektiğini ifade eden Akın, dondurmanın içeriğinde karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineral tuzları ve vitaminlerin yer aldığını söyledi.



Süte göre 3-4 kat daha fazla yağ var



Dondurmanın, çok önemli besin maddeleri içerdiği için beslenme değeri yüksek bir ürün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akın, şunları kaydetti:



"Vücutta ısı ve enerji üreten bir gıdanın bu özelliği, enerji değeri olarak ifade edilebilir. Enerji değeri birimi ise kilokaloridir. Dondurmanın enerji değeri de içinde kullanılan katkıların besin değerine bağlı olarak değişir. Ancak günümüzde ticari olarak üretilen dondurmaların ortalama değerleri göz önünde bulundurulduğunda, dondurmanın besin değeriyle ilgili genel bir değerlendirme yapılabilir. Pek çok kişinin keyif almak ve serinlemek için yediği dondurma, süte göre 3-4 kat daha fazla yağ, yaklaşık yüzde 12-16 daha fazla protein içerir. Dondurma, süte göre 3-4 kat daha fazla karbonhidrat barındırır."



Akın, dondurmanın, gıdalar içinde enerji açısından çok iyi bir kaynak olduğunu, bu durumun dondurmayı, büyüme çağındaki çocuklar ve kilo almak isteyenler için önemli hale getirdiğini vurguladı.



Aynı nedenlerle, dondurmanın kontrollü olarak tüketilmesinin de önemli yararlar sağladığını belirten Prof. Dr. Akın, dondurmanın, kilo almak ve kilo vermek isteyenlerin günlük diyetlerinde de yer aldığını sözlerine ekledi.



(AA)