Dondurmadaki büyük tehlike!

Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, içinde küçük buz parçacıkları ve kristalleşme oluşan dondurmanın gıda zehirlenmesine yol açabileceği için kesinlikle yenmemesi gerektiğini söyledi.

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı da olan Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, dondurmanın protein, karbonhidrat, yağ ve A, B, C, D, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin bir gıda maddesi olduğunu kaydetti. Sıcak yaz günlerinde serinletici özelliği nedeniyle sevilerek tüketilen dondurmanın öğün arasında yenmesinin daha uygun olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Şık, dondurma yedikten sonra biraz ılık su içmenin mideyi rahatlattığını kaydetti. Aç karnına dondurma yemenin bazı insanlarda mide ağrısına neden olabileceğini, ayrıca çocukların külahlı dondurma yerken lokmaları hemen yutmaması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, dondurma külahının ağızda bir süre tutup yumuşadıktan sonra yutulmasını, aksi takdirde boğazda tıkanmaya neden olabileceğini dile getirdi.

Zehirlenmeye neden olablir

Dondurmanın sütten imal edildiğini, dolayısıyla her süt ürünü gibi bozulmaya, mikrop üremesine elverişli bir gıda maddesi olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, ağlıklı koşullarda üretilen, taşınan ve muhafaza edilen dondurmaların tüketilmesi gerektiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Şık, üretim aşamasında kullanılan hammaddenin sağlıklı, ekipmanların da hijyenik olmaması halinde, sütten imal edilen dondurmanın mikrop üremesi sonucu hastalık yapıcı bakterilerin bulaşmasıyla insanlarda gıda zehirlenmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Su dolu bardakta bekletilen kaşık sağlıksız

Dondurma satış yerlerinde buzluktan çeşitli dondurmaları külahlara servis yapmak için kullanılan kaşıkların iş bittiğinde satış elemanı tarafından bir bardak su içine konmasının önemli yanlışlardan biri olduğuna dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Şık, "Zamanla bu su içinde mikroplar çoğalmaktadır. Bu da sağlık sorunlarına neden olabilir. Firmalar bu konuya dikkat etmeli, servis kaşıklarını sık sık yıkayarak temizlemelidir" dedi.

Buzlanmış dondurma tehlikeli!

Dondurmanın bozulmaya karşı çok hassas bir gıda maddesi olması nedeniyle üretildikten sonra satışa sunuluncaya kadar mutlaka derin dondurucularda muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, "Saklama koşulları uygun değilse, dondurmanın kendine özgü yapısı bozulacaktır. Yediğimiz dondurmanın bir kısmı havadır. Yani dondurma bir miktar hava içerir. Eğer uygunsuz koşullarda saklama sonucu dondurma erimişse, içerdiği havayı yitireceği için hacmi azalır ve içinde küçük küçük buz parçacıkları oluşur. Bu tip ürünler karşısında tüketiciler dikkatli olmalıdır" diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, içinde küçük buz parçacıkları ve kristalleşme oluşan dondurmanın tüketilmesi halinde gıda zehirlenmesine yol açabileceğini, bu nedenle kesinlikle yenmemesi gerektiğini söyledi.

Yeterli soğutma sistemi olmayan, güneş ışığı ve toza maruz kalan ortamlarda satışa sunulan dondurmaların sağlığı olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Yrd. Doç. Dr. Şık, ambalajlı satılan dondurmanın etiket üzerinde yer alan, üretim ve son kullanma tarihini dikkat edilmesi, ambalajı yırtılmış, tadı, kokusu değişmiş dondurmaların tüketilmemesi gerektiğini dile getirdi.