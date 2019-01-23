Muhalefet, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in "Sahte seçmen yok" açıklamasına tepki gösterdi. İlçe seçim kurullarının itirazların küçük bir bölümünü kabul ettiğini bildiren muhalefet temsilcileri, “Usulsüzlüğü gizleyemedikleri 56 bin 495 seçmenle ilgili kayıt dondurma kararı operasyonun büyüklüğünün itirafı” dedi. CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, "Dondurma kararı verilen 56 bin 495 seçmen buzdağının görünen bölümü, YSK sahte, hayali seçmen vurgusuyla ‘cambaza bak’ dedi" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - YSK Başkanı: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre muhtarlıklarda askıya çıkartılan listelerdeki binlerce seçmene İlçe Seçim Kurullarına yapılan itirazlarla ilgili süreç önceki gün sona erdi. İlçe seçim kurulları beyan ettiği adreste oturmadığı belirlenen 56 bin 495 seçmenin kaydını dondurdu. Muhalefetin nüfus müdürlükleri eliyle AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinden başarı ile çıkmasını sağlamak amacıyla seçmen kaydırıldığı iddiaları sürerken kararlar, YSK Başkanı Sadi Güven tarafından kamuoyuna basın toplantısı yerine Anadolu Ajansı aracılığıyla duyuruldu. YSK Başkanı Güven, önceki gün akşam saatlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamasının dün sabah itibarıyla haberleştirilmesini istedi. Güven, seçmen sayısını 57 milyon 93 bin 985 olarak açıklarken gerçek dışı adres değişikliği beyanı yapan 56 bin 495 seçmenin tespit edildiğini söyledi.

Güven, ”Mükerrer, sahte ve hayali seçmen” de olmadığını, seçmen kütüklerinde görülen 100 yaş üzerindeki 6 bin kişiden ölenlerin kayıttan düşürüldüğünü de bildirdi.

CHP’nin YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, itirazlarının çok büyük bir bölümünün reddedildiğini bildirerek şunları söyledi:

“Reddedilmesi mümkün olmayacak şekilde delillendirilen başvurular da reddedildi. Tam kanunsuzluk tespiti yaptığımız ahırda kayıtlı 20 seçmen, metruk bir binada kayıtlı 30 seçmen gibi itirazlarımızı doğrudan YSK’ye iletiyoruz. Bizim temel itirazımız onun hayali, mükerrer ya da sahte dediği seçmenler değil, kaydırılan, yığılan seçmenlere. Dondurma kararı verilen 56 bin 495 seçmen buzdağının görünen bölümü, YSK sahte, hayali seçmen vurgusuyla ‘cambaza bak’ dedi.”

HDP Milletvekili ve eski YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de, YSK Başkanı Güven’in, “Hayali, mükerrer, sahte” sözcüklerini arka arkaya sıralayarak gerçekleri gizleme çalıştığını söyledi. Tiryaki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 37 bin seçmenle ilgili hukuksuzluk olduğu, binlerce güvenlik personelinin, “Seçimde görev yapacaklar” gerekçesiyle yasa dışı olarak listelere kaydedildiğini doğruladığını belirtti.