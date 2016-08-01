Dondurma deyip geçmeyin; faydaları saymakla bitmiyor

Beslenme uzmanları, dondurmanın haftada iki kez tüketilirse boğaz ağrısına ve soğuk algınlığına neden olmayacağını söylüyor.



Beslenme ve Diyet Uzmanı Selma Turan, dondurmanın faydalarını ve nasıl yenmesi gerektiğini anlattı.



Protein ve karbonhidrat yönünden zengin olan dondurma; A, B, C, D ve E vitaminleri, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, demir ve çinko gibi mineralleri de içerir.

Süt içmeyen ve peynir tüketmeyen çocuklar için besin kaynağı



sözcü'nün haberine göre; özellikle süt içmeyen, yoğurt ve peynir tüketmeyen çocuklar için mükemmel bir besin kaynağıdır. Dondurmanın ham maddesinin süt olduğu düşünülürse, bazı durumlarda çocuğun protein ve kalsiyum ihtiyacı dondurmayla da tamamlanabilir. Ancak dondurma bir süt ürünü olmasına karşın, çocuk beslenmesinde ve kalsiyum gereksiniminin karşılanmasında ilk sıralarda yer alan bir besin değildir.



Dondurma yerine süt ve yoğurdun tüketilmesi daha doğrudur. Yaz aylarında sütü çok tüketmeyen çocuklarda katkı amaçlı verilebilir. Bunların yanı sıra iştahı olmayan, zayıf ve fiziksel aktivite yapan çocuklar için keyif verici ve sağlıklı bir gıdadır.

Haftada iki kez tüketilebilir

Dondurma, sanılanın aksine yalnızca yaz aylarında değil, 4 mevsim rahatlıkla tüketilebilecek bir sütlü tatlıdır ve haftada 2-3 kez yenilebilir.



Boğaz ağrısına ve soğuk algınlığına da neden olmaz. Ancak astım, alerjik rinit ve kronik problemleri olan çocuklarda ateş ve boğaz enfeksiyonlarına yol açabileceğinden tüketirken aşırıya kaçılmamalıdır.



Ayrıca aşırı tüketimi ishale neden olabileceği için dikkat edilmelidir. Dondurma üzerine eklenen fındık, fıstık ve soslar kalorisini arttıracağından kilolu kişilerin az tüketmesi gerekir.

Bademciği alınmış çocuklar yiyebilir

Bademcik ameliyatı olmuş çocuklar da dondurma yiyebilir. Hatta ameliyat sonrası çocuğa verilen ilk besin dondurmadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, hazır dondurmaların güvenilir markalar arasından seçilmesi, açık dondurmaların ise hijyenik yerlerden alınması gerektiğidir.



Aksi takdirde çocuklarda besin zehirlenmesi yaşanabilir. Hijyenik ortamda üretilen dondurmanın, bademcik enfeksiyonu arttırıcı bir etkisi yoktur.

En uygun zaman ara öğünler

Dondurma; çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimi açısında önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca kemik erimesi sorunu olan yetişkinler için de oldukça faydalıdır.



Yemek öncesi yenildiğinde iştahı kapatabildiği gibi, geç saatlerde tüketildiğinde ise kilo alımına neden olabilir. Bu sebeple tüketimi en doğru olan zaman ara öğünlerdir.

Çocuklara 3 yaşından itibaren verilebilir

Dondurma, çocuklara 2-3 yaşından itibaren verilebilir. Ancak 2 yaşın altındaki çocuklara dondurma yedirirken içeriğine ve çeşidine dikkat edilmelidir. İnek ya da keçi sütü ile yapılan dondurmaları tüketen 2 yaş altı çocuklarda bazı hastalıklara yakalanma riski olabilir.



İnek sütü ile beslenen çocuklarda demir eksikliği, kansızlık ve gizli kanamalar görülebilir. İnek sütü ayrıca bağırsaklarda tahrişe de sebep olabilir.



2 yaş altındaki çocukların böbrekleri henüz olgunlaşmadığı için inek sütü çocuğun böbreklerine aşırı baskı yapabilir. Keçi sütü ile yapılmış dondurmalar ise bebeğin sinir sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple inek ve keçi sütüyle yapılmış dondurmalar bebeklere verilmemelidir.



