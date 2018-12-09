Doncic'ten unutulmaz performans; işte NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de dün gece dün gece oynanan karşılaşmada Dallas Mavericks, bir diğer Teksas eyaleti ekibi Houston Rockets'ı 107-104 mağlup etti.

Sahasında Teksas'ın kırmızı yakası Houston Rockets'ı ağırlayan Dallas Mavericks, "çaylak" oyuncusu Luka Doncic'in unutulmaz performansıyla rakibini devirmeyi başardı.

4. periyotun son dakikalarında Chris Paul ve James Harden gibi All-Star oyunculara sahip olan Houston'a karşı sazı eline alan Doncic, tek başına rakibe 11- 0'lık bir seri yaptı ve maçı Houston'dan alıp Dallas'a getiren isim oldu.

Dallas'ta Doncic maçı 21 sayı 7 ribaundla tamamlarken, Wesley Matthews da 21 sayı attı. Ayrıca, DeAndre Jordan da 12 sayı 20 ribaund ile double-double yaptı.

Houston cephesinde 35 sayı atan Harden ve 23 sayı atan Paul'ün performansları galibiyete yetmedi. Ayrıca Clint Capela da 12 sayı 13 ribaund ile double double yaptı.

Washington'ın serisini Cleveland bitirdi

Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın 12 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 116-101 yendi.

Cleveland'ın evinde Wizards'ı 116-101 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 39 dakika 25 saniye süre alan Cedi Osman, 12 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 blokla oynadı.

Washington'da Bradley Beal'ın 27, Jeff Green'in 17 sayısı sezonun 15. mağlubiyetini engelleyemedi. Washington 3 maç sonra kaybetti. Ayrıca, Washinton'da All-Star oyun kurucu John Wall sadece 1 sayı atabildi.

Boston'dan tarihi galibiyet; tam 56 sayı fark

Boston Celtics deplasmanda Chicago Bulls'u 56 sayı farkla 133-77 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Daha önce 1962'de o zamanki ismiyle Philadelphia Warriors'ı 51 sayı farkla 153-102 yenen Boston, kulübün en farklı galibiyet rekorunu Chicago karşısında geliştirmiş oldu. Bu skor, Chicago tarihine de en farklı mağlubiyet olarak geçti.

Chicago'yu yenerek üst üste 5. olmak üzere 15. galibiyetine ulaşan Boston'da Jaylen Brown 23 sayı, 5 ribaunt, Daniel Theis 22 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Bu sezon 21. maçını kaybeden Chicago'da ise Shaquille Harrison 20, Zach LaVine 11 sayı buldu.

İşte NBA'de gecenin sonuçları