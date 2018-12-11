Donarak ölen 4 sığınmacıyla ilgili Türkiye ve Yunanistan suskun

Edirne’nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde geçen hafta 5 günde 4 göçmenin donarak yaşamını yitirmesiyle ilgili Yunanistan ve Türkiye’nin suskunluğu sürerken olayın BM uzmanlarıyla birlikte soruşturulması çağrısı geldi.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre iltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye’nin olayı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) uzmanlarıyla birlikte soruşturması gerektiğini belirtti.

Çorabatır, Yunanistan’ın, ülkeye geçen sığınmacıların üzerlerini soyarak “geri püskürtme” yöntemiyle Türkiye’ye bıraktığı ve göçmenlerin bu nedenle donarak yaşamını yitirdiği iddialarıyla ilgili olarak, “Bu iddialar doğruysa çok ciddi mülteci hakkı ihlalidir. Böyle bir ihlali yapan ülkenin teşhir edilmesi lazım. Teşhir etmek için de komşu ülkeden çok tarafsız bir uluslararası örgütün bunu dile getirmesi lazım” diye konuştu. Çorabatır, “Dövme, çıplak olarak Meriç’e atma gibi olaylar şu aşamada iddia noktasında. Türk ve Yunan makamları bu olaylar karşısında bir açıklama yapmadılar. Bu suskunluk da iyi bir şey değil” dedi. “Geri püskürtme” olarak adlandırılan yöntemin, hem uluslararası mülteci hukukuna, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu vurgulayan Çorabatır, “Bunların araştırılması ve suçlularının mahkeme önüne çıkarılması lazım” dedi.

Metin Çorabatır, Bulgaristan, Macaristan, Hırvatistan ve Makedonya’dan da sınırı geçen göçmenlere kötü muamele haberleri geldiğini kaydetti.

"Soyup Meriç'e atıyorlar"

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan göçmenlerden Afganistan uyruklu Jamaluddin Malangi (35), donarak ölen 3 erkekten Afganistan uyruklu olan göçmeni, Yunanistan’a geçtiklerinde tutuldukları kampta gördüğünü söylemişti. Yunan makamları göçmenlerin dile getirdiği zorla geri gönderme işlemini yaptığını reddederken geçen hafta donarak ölen göçmenler konusunda Türkiye’den de resmi bir açıklama yapılmadı.