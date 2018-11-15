Donar Groningen - Pınar Karşıyaka: 89-83

İSTANBUL (DHA) - FIBA Avrupa Kupası C Grubu 5\'inci hafta maçında Pınar Karşıyaka deplasmanda Hollanda\'nın Donar Groningen takımına 89-83 mağlup oldu.

MartiniPlaza Groningen\'de oynanan müsabakaya etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, ilk periyodu 26-18, ilk yarıyı ise 45-41 önde kapattı. üçüncü periyot iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçilirken, karşılaşmanın final periyoduna 68-62 Pınar Karşıyaka üstünlüğü ile girildi. Maçın son periyodunda vites yükselten ev sahibi ekip rakip potaya 27 sayı gönderdi. Rakibinin hücumdaki etkili oyununa yanıt veremeyen Pınar Karşıyaka, büyük bölümünü üstün götürdüğü maçı 89-83 kaybetti.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 21 sayıyla Pınar Karşıyaka\'dan Sek Henry oldu.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka gruptaki ikinci mağlubiyetini alırken, Donar Groningen ise 4\'üncü kez sahadan galip ayrıldı.