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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişiminde astsubay tahliye edildi

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasının ikinci duruşması tamamlanırken, bir astsubay tahliye edildi

18 Kasım 2017 02:08

Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasının ikinci duruşması tamamlanırken, bir astsubay tahliye edildi.
Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 92 sanıklı davanın ikinci duruşması sona erdi. 7 gün süren ikinci duruşmada tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen subaylar Önder Öngör, Meftun Metin, Sezai Özgür Öztürk, Fatih Dalkıran, Salih Yalçınkaya, Ömer Faruk Avcı, Birkan Özkan, meslekten ihraç edilen astsubaylar Murat Kabasakal, Rıfat Karataş, Olcay Kerimhan, Ali Cihan Özçelik, Nurdoğan Balkaya ile tutuksuz sanıkların yargılamaları yapıldı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti tutuklu sanık Nurdoğan Balkaya\'nın hakkındaki tüm deliller toplandığından ve kaçma şüphesi bulunmadığından adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölcük İlçe Emniyet Müdürü olan Mustafa Faruk Keskin\'in ve o dönem Ak Parti Gölcük İlçe Başkanı olarak görevde olan kişinin tespit edilerek tanık olarak dinlenmesini istedi. Dava, tanıkların dinlenmesi, delillerin toplanması talebi ile 9 Ocak tarihine ertelendi.

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