Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasına devam edildi (2)

MAHREM ABİ: HAYRETTİN İMREN KAFASINI DUVARLARA VURUYORDU

Kocaeli’deki Donanma Davası\'na sanıkların savunmalarının dinlenmesine devam edildi. Mahrem abi sıfatıyla anılan eski öğretmen tutuklu sanık Oktay Aygün savunmasını yaptı. Aygün, dönemin Gölcük Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren\'in cezaevinde sesler duyduğunu söyleyip kafasını duvarlara vurduğunu belirtti. İmren\'in cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Aygün, \"Hayrettin İmren\'in psikolojisi bozulmuştu. Sesler duyduğunu söylüyor, kafasını duvarlara vuruyordu. Hatta bir gece kriz geçirdi. Kaçmaya çalıştı, ambulansta iğne yaptıklarını biliyorum. Deli taklidi yapıyordu. Kendisini kurtarmak için gösterilenleri teşhis etmiş olabilir. Kendi silah arkadaşı olan Nazmi Ekici\'ye de iftiralarda bulundu. Silah arkadaşına böyle yapan bana neden yapmasın ki\" dedi.

RAPORU KABUL ETMEDİ

Duruşmada \'Kamil\' kod adını kullanmadığını beyan eden Oktay Aygün, \"Terörle mücadele ekipleri, kendileri çalıp, kendileri oynamış. Bylock kullandığım iddialarını kabul etmiyorum. Bylock içeriklerinde görüştüğüm iddia edilen kişilerden sadece birini tanıyorum. Raporda yazan 74 kez giriş yaptığım, 154 gönderilen mesaj attığım gibi şeyler doğru değildir. Diğer ismi geçen kişileri tanımıyorum. Bu raporu kabul etmiyorum\" diye konuştu.

İddianamede yer alan Donanma Komutanlığı nizamiye kayıtlarında 22 kez girişi görülmesine dair raporu kabul etmeyen mahrem abi olarak adlandırılan Ümit Kol ise, Hayrettin İmren\'in kızına ders verdiği için tanıdığını ve bir iki defa evine gittiğini söyledi. Bylock kullandığı iddialarını reddeden Ümit Kol, \"Ben yüklemedim, kullanmadım. Kardeşim Bylock\'tan dolayı ceza aldı. O beni ilgilendirmez. Ben yüklemedim. Eşim de soruşturma geçiriyor. O Bank Asya hesabı ile ilgili. Bylock ile ilgili değil\" dedi.

Ümit Kol\'un iddianame pervasızca hazırlanmış demesi üzerine savcı suç unsuru ve hakaret içeren söylemler hakkında işlem yapacağını belirtti. Ümit Kol baskı altında kaldığını söyleyerek nezarethanede saatleri namaz vakitlerinden tahmin ettiklerini söyledi. Ümit Kol, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, \"Şu anda bile baskı altında hissediyorum. Özgür irademle haber veriyorum. Ama TEM şube müdürünün burada olması beni endişelendiriyor\" diye konuştu. Kol, beraatini mümkün olmadığı takdir de tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan İclal Altın ise suçlamaları reddederek, darbe girişimi sonrasında amirallerin saklandığı Tuzla’daki evin kendisine ait olduğunu ve İstanbul’da üniversite kazandığı için babasıyla birlikte ev tuttuklarını anlattı. Evin tek anahtarının babası Kamil Altın’da olduğunu söyleyen İclal Altın kendisinin de belirli zamanlarda eve gittiğini söyledi.

TBMM\'NİN DONANMA DAVASINA MÜDAHİL OLMASINA KARAR VERİLDİ

TBMM\'den davaya katılan avukatlar, duruşmaya müdahil olmak için mahkeme heyetine dilekçe verdi. Mahkeme heyeti kararında askeriye içerisinde darbeye kalkışan grubun teşebbüs sırasında TBMM, Cumhurbaşkanı külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Daire Başkanlığı, MİT\'in de içinde bulunduğu birçok yere uçak ve helikopter kullanılarak bombalı ve silahlı saldırılar yapıldığını, TBMM\'nin işlenen bu suçtan zarar gördüğünden TBMM\'nin davaya müdaheil olmasına karar verildi.