Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı (2)

ESKİ TUĞAMİRAL İMREN: KAĞITTA YAZANLARI UYGULADIM

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimine ilişkin davada, sanıklara son sözleri soruldu. Komutanlıkta darbe girişimini yöneten, meslekten ihraç edilen eski tuğamiral Hayrettin İmren, \"Hain, terörist değilim; vatansever Türk evladıyım. Genelkurmay Başkanlığı imzalı bir kağıtta yazanları uyguladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Mahiyetimdekiler de bana uydu. Emri sorgulamadım. \'Vur\' deyince vururum, \'Öl\' deyince ölürüm. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ne mutlu Türk\'üm diyene\" diye konuştu.

Darbe girişimini yönetenler arasında yer alan, meslekten ihraç edilen eski tuğamiral Nazmi Ekici ise \"Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum\" dedi.

Tutuklu yargılanan tuğamiral Gürel Kaynak da \"Sanık olarak burada bulunmaktan hicap ve pişmanlık duyuyorum. Darbeye ilişkin bir katkım olmadı. Örgüt üyesi olmadım. Tesadüf ve yanlış inançlardan dolayı bunlarla bir araya geldim. Etkin pişmanlık kapsamında her şeyi anlattım. Çok üzgün ve pişmanım\" diye konuştu.

Yargılanan sanıklardan birçoğu, son sözlerinde suçsuz olduklarını öne sürüp, tahliye talebinde bulundu.

DOSYA AYRILDI

Cengiz Topel Hava Üs Komutanlığı\'ndaki olaylara ilişkin aralarında amiral Tezcan Kızılelma\'nın da olduğu 20 kişi hakkındaki dosyanın davadan ayrılmasına, ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu firari 15 kişinin yakalanmasının beklenmesine ve haklarında yakalandıktan sonra karar verilmesine hükmedildi.