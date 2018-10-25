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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası başladı

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan dava Kocaeli 5

25 Ekim 2018 13:58

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan dava Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı.
Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları\'ndaki 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri duruşmayı takip etti. \'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ordudan ihraç edilen amiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren, meslekten ihraç edilen askerler ile örgütün mahrem abileri konumundaki 51 sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenirken, dava kapsamında 15\'i firari 90 kişi yargılanıyor. Bugün davanın ilk duruşmasında sanıkların kimlik tespiti yapılarak tek tek ifadeleri alınacak.

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