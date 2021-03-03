Donald ve Melania Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Koronavirüs aşısı oldu iddiası

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Eski ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Koronavirüs aşısı yaptırdığı iddia edildi.

New York Times'a konuşan bir danışman, eski başkanın Beyaz Saray'da aşı yaptırdığı ile ilgili söylentileri doğruladı.

Gazete konu ile ilgili haberinde Trump'ın tabanının bir bölümünün aşılara karşı olduğuna dikkat çekerek, 45. ABD liderinin bu sebeple aşıyı gizli bir şekilde yaptırmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Axios ve USA Today de bir danışmana dayandırdığı haberinde Trump çiftinin aşı yaptırdığını ifade etti.

Trump, geçen hafta Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansın'da, "Herkes gidip aşısını olmalı" demişti. Trump aşıların geliştirilmesi konusunda önemli rol oynadığını sık sık vurgulasa da, daha önce halkı aşılanmaya teşvik eden bir açıklamada bulunmamıştı.

Donald ve Melania Trump, geçen ekim ayında Koronavirüs'e yakalanmış, 45. ABD Başkanı kısa süre hastanede tedavi görmüştü.

Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Koronavirüs aşılarını kamera karşısında oldu.