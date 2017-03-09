Donald Tusk yeniden Avrupa Konseyi başkanı seçildi

Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya hükümetinin karşı çıkmasına rağmen yeniden Avrupa Konseyi başkanı seçildi.

Brüksel'de yapılan zirvedeki oylamada Polonya hariç tüm AB ülkeleri lehte oy kullandı.

AB liderleri zirvesi öncesinde şimdiki Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Varşova'nın Polonya hükümeti politikalarını eleştirdiği için Tusk'un yeniden seçilmesine karşı olduğunu açıklamıştı.

Seçimin ardından Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) sözcüsü, eski Polonya Başbakanı Tusk'un yeniden seçilmesinin, AB liderlerinin Brüksel'de sözünün geçmeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

İkinci kez seçilmesinin ardından Tusk "Avrupa Konseyi'nin güveni ve olumlu değerlendirmesi için müteşekkirim. AB'yi daha iyi yapmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Donald Tusk 2007-2014 yılları arasında Polonya'da Başbakanlık görevini yürüttü.

PiS muhalefetteyken, merkez sağ parti Sivil Platform'un lideri konumundaydı.

PiS lideri Jaroslaw Kaczynski, Tusk'u ikizi ve dönemin Cumhurbaşkanı Jaroslaw Kaczynski'yi öldüren 2010'daki uçak kazasından "siyasi olarak" sorumlu tutuyor.

Uçağın siste yol aldığı ve kazanın birincil nedeninin pilot hatası olduğu açıklanmıştı.

Rusya'da düşen kazada Cumhurbaşkanı Jaroslaw Kaczynski'nin yanı sıra 95 kişi daha can vermişti.

Pek çok Polonyalı, Tusk hükümetinin kazanın nedenini açıklamak için yeterince çaba sarfetmediği görüşünde.

Muhalifler Tusk'un ilk incelemeyi yapmaları için kazanın olduğu Rusya'daki yetkililere izin vermediğini de öne sürüyor.

Hava trafiğini düzenleyen Chicago Konvansiyonu'na göre, kazanın meydana geldiği ülke ilk incelemeyi yapmakla yükümlü.

Avrupa Konseyi, 28 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiriyor.

Liderler birlikte temel konularda AB stratejisini belirliyorlar.

Konsey başkanı çetrefilli konularda fikir birliğini sağlamaya çalışıyor.