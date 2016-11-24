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BBC Türkçe

Donald Trump'tan ulusal birlik çağrısı

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, Şükran Günü tatili nedeniyle yaptığı açıklamada, seçim zamanındaki gerilimi geride bırakma ve birlik olma çağrısı yaptı.

24 Kasım 2016 12:57

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, Şükran Günü tatili nedeniyle yaptığı açıklamada ulusal birlik çağrısı yaptı.

Bir video mesajı yayımlayan Trump, 'uzun ve kıran kırana geçen bir seçim sürecinin geride kaldığını şimdi ayrılıkları onarmanın gerektiğini' belirtti.

Bununla birlikte Trump 'gerilimleri bir gecede yok olmayacağını' söyledi.

Bu konuşma öncesinde Trump, kampanya sırasında eleştirdiği ve Cumhuriyetçi Parti adaylığı sırasında kendisini desteklemeyen South Carolina Valisi Nikki Haley'yi Birleşmiş Milletler büyükelçiliğine atadı.

Trump eğitim bakanlığını da ön seçimlerde kendisine destek vermeyen Betsy DeDevos'a emanet etti.

Trump Şükran Günü tatilini ailesiyle, video mesajının çekildiği Florida'daki kendisine ait tatil merkezinde geçirecek.

Donald Trump, başkanlık görevine 20 Ocak'ta başlayacak.

Haley, Trump'ın bu kadar üst düzeye atadığı ilk beyaz olmayan kadın yetkili oldu.

Hindistan göçmeni bir ailenin kızı olan Haley, kampanya döneminde Trump'ı eleştiren isimler arasında yer alıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin yükselen yıldızları arasında gösterilen 44 yaşındaki siyasetçi, ABD'nin en genç valisi olma özelliğini de taşıyor.

DeDevos da Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde Trump'ı değil, rakipleri Carly Fiorina, Marco Rubio ve Jeb Bush'u desteklemişti.

Trump daha önce adalet bakanlığına Jeff Sessions, CIA Direktörlüğüne Mike Pompeo ve özel kalem müdürlüğüne de Reince Priebus'u atamıştı.

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