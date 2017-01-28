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Dünya

Donald Trump’tan Madonna’ya: İğrenç biri!

Madonna, geçtiğimiz hafta Trump'a karşı düzenlenen kadın yürüyüşünde bir konuşma yapmıştı

28 Ocak 2017 00:08

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da geçtiğimiz hafta yapılan ‘Kadınlar Yürüyüşü’nde ‘Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı düşündüm’ diyen ünlü şarkıcı Madonna ile ilgili olarak "O iğrenç biri. Söylediği şey ülkemiz adına utanç vericiydi. Kendisine zarar verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

 

Utanç verici

 

Trump, Fox News'ten Sean Hannity’nin ‘Madonna, Kadınlar Yürüyüşü’nde Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı düşündüğünü söyledi. Obama Beyaz Saray’da iken bu sözleri ben söyleseydim neler olurdu?’ sorusuna verdiği yanıtta, ‘Açıkçası kendisi iğrenç biri. Bence kendine çok zarar verdi. Tüm davaya zarar verdi. Onun söyledikleri ülkemiz adına utanç vericiydi’ dedi.

 

Havaya uçurmayı çok düşündüm

 

Madonna, Trump’ın başkanlık yemin töreninin ardından yapılan ‘Kadınlar Yürüyüşü’nde yaptığı konuşmada ‘Evet öfkeliyim. Evet, Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı çok düşündüm. Ama biliyorum ki bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek’ demişti.

 

Madonna'dan Trump'a: Fuck you!

 

 

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