Donald Trump'tan İngiltere Başbakanı May'e: 'Benimle değil, İngiltere'deki Radikal İslamcı Terörle uğraş'

ABD Bakanı Donald Trump, Twitter hesabından aşırı sağcı mesajlar paylaştığı için kendisini eleştiren İngiltere Başbakanı Theresa May'e Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, Twitter hesabından aşırı sağcı İngiliz partisi Britain First'ın lideri Jayda Fransen'in paylaştığı Müslüman karşıtı videoları tekrar tweetlemişti.

Videoların birinde bir Müslüman gencin koltuk değnekleri bulunan Hollandalı bir genci dövdüğü bir diğer videoda da yine bir Müslüman'ın Hristiyanların kutsal saydığı bir heykeli kırdığı iddia ediliyordu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü 'ABD Başkanı Trump'ın bu paylaşımlarda bulunmasının yanlış olduğunu' söylemişti.

Trump'ın paylaşımlarına birçok İngiliz siyasetçi tepki gösterirken, Anglikan Kilisesi Canterbury Başpsikoposu Justin Welby de Trump'ın 'aşırı sağcıların sesini güçlendirmeyi seçmesinin çok rahatsız edici' olduğunu söyledi.

Şiddet içeren Müslüman karşıtı paylaşımlarının ardından Trump'ın İngiltere'ye yapmayı planladığı resmi ziyaretin iptal edilmesi çağrılar da arttı. Hükümet ise Çarşamba günkü açıklamasında davetin hala geçerli olduğunu duyurdu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü aracılığıyla yaptığı eleştiriye tepki gösteren Donald Trump, Twitter mesajını önce Başbakan'a ait olduğunu düşündüğü yanlış bir hesaba attı.

Hatasını fark eden Trump, tweet'i hemen silip aynı mesajı Theresa May'in resmi hesabına attı.

Trump'ın May'e mesajına ABD'den de eleştiriler geldi.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Trump'ın tweetlerinin kendisini şaşırttığını söyledi.

Utah Senatörü Orrin Hatch de, May'in 'dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu ve May'e büyük bir saygısı ve sevgisi olduğunu' ifade etti.