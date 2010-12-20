-DONALD TRUMP'IN UÇAĞI SATIŞA ÇIKARILDI ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Amerikalı ''emlak kralı'' Donald Trump'ın kullandığı Boeing 727 tipi VIP yolcu uçağı satışa çıkarıldı. Milyarder iş adamı Trump'ın uçağında deyim yerindeyse yok yok. Uçakta, altın kaplamalı iç aksamın yanı sıra, çalışma oda ve salonları, iki ayrı yatak odası, banyo, iki bölümlü mutfak bulunuyor. Müzik ve video sistemleri ile plazma televizyonların bulunduğu uçağın içindeki orijinal yağlı boya tabloların bile bir servet değerinde olduğu belirtiliyor. Uçağın satış fiyatı 18 milyon dolar olarak belirlendi. Satışı yapacak olan Türk işadamı Uygur Acuner de Donald Trump'ın kendilerini tercih etmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, satışın Türkiye'de gerçekleşmesinin ülke tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.