'Donald Trump'ın oğlu, Clinton'a zarar verebilecek bilgiler vaadeden bir Rusla görüştü'

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr'nin, Hillary Clinton hakkında zarar verici bilgiler vaadedilmesi üzerine, Kremlin bağlantılı bir Rus hukukçuyla buluşmayı kabul ettiği öne sürüldü.

New York Times gazetesinin haberine göre, Donald Trump Jr, Natalia Veselnitskaya ile görüştü, ancak görüşmede Clinton'a zarar verecek bir bilgi sağlanıp sağlanmadığı belirsiz.

Görüşmede, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve o zmaanki kampanya sorumlusu Paul J Manafort da yer aldı.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine olası müdahalesini araştırıyor.

Hem Federal Polis Bürosu (FBI) hem de ABD Kongresi, olası bir müdahalede Trump'ın kampanya sorumlularının Kremlin ile işbirliği içinde olup olmadığını araştırıyor.

Habere göre görüşme New York'taki Trump Tower'da 9 Haziran 2016 yılında gerçekleşti. Bu tarih, Donald Trump Cumhuriyetçi Parti tarafından aday gösterildikten iki hafta sonrasına denk geliyor.

Bunun, bir Rusya vatandaşı ile Donald Trump'ın yakın ekibi arasında doğrulanabilen ilk toplantı olduğu sanılıyor.

New York Times gazetesi toplantıyı ilk önce Cumartesi günü haberleştirdi. Hem Trump Jr hem de Veselnitskaya toplantının gerçekleştiğini doğruladı, ancak toplantıda ABD Başkanlık kampanyasının görüşülmediğini belirttiler.

Ancak gazete Pazar günkü haberinde, Donald Trump Jr'nin, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a zarar verecek bilgilerin kendisine sağlanacağının belirtilmesi üzerine görüşmeyi kabul ettiğini yazdı.

New York Times, haberin kaynağı olarak toplantıyla ilgili brifing verilen üç, toplantıdan haberi olan iki Beyaz Saray danışmanını gösterdi.

Trump Jr, Pazar günü yayımladığı açıklamada, bir tanıdığının "kampanyaya faydası olabilecek bilgisi olan biriyle görüşmek isteyip istemediğini sorduğunu" belirtti.

"Görüşmeden önce ismi bana söylenmedi. Jared (Kushner) ve Paul'den (Manafort) katılmalarını istedim ama onlara konuyla ilgili bilgi vermedim" dedi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Hoşbeşten sonra, söz konusu kişi Rusya ile bağlantılı kişilerin Demokratik Ulusal Komite'yi ve Clinton'ı mali olarak desteklediklerine dair bilgisi olduğunu söyledi.

"Açıklamaları muğlaktı ve anlam ifade etmiyordu. Detay ya da destekleyici bilgi sağlanmadı ya da teklif edilmedi. Kısa süre sonra elle tutulur bir bilgisinin olmadığı açığa çıktı."

Trump Jr, Veselnitskaya'nın daha sonra konuyu askıya alınan, Rus çocuklarının ABD vatandaşları tarafından evlat edinilmesi programına getirdiğini söyledi.

"Baştan beri asıl konuşmak istediği meselenin bu olduğu ve muhtemel faydalı bilgilerin buluşmak için bahane olduğu benim için açıklığa kavuştu" ifadeleri açıklamada yer aldı.

Kushner ve Manafort'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Başkan Trump'ın hukuk ekibinden bir sözcü Pazar günü yaptığı açıklamada, Başkanın söz konusu toplantıdan "haberinin olmadığını" ve toplantıya "katılmadığını" açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin insan hakları ihlallerine karışan Rus yetkililerinin vizelerinin ve mal varlıklarının dondurulmasını öngören yasayı kabul etmesi üzerine, söz konusu evlat edinme programını askıya almıştı.

Kanun karşıtı kampanyada önemli bir rol oynayan Veselnitskaya, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Başkanlık kampanyası ile ilgili hiçbir şey konuşulmadığını" söyledi.

ABD istihbarat yetkilileri, Moskova'nın ABD Başkanlık seçimini Trump'ın kazanması için müdahele ettiğine inanıyorlar, Rusya ise bu iddiaları reddediyor.