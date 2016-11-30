Donald Trump'ın oğlu Antalya'da avlandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisiyle aynı adı taşıyan büyük oğlu 38 yaşındaki Donald Trump Jr. Antalya'nın Finike ilçesinde ruhsatlı ava çıkarak 2 yaban keçisi vurdu.

ABD'nin ocak ayında görevi devralacak yeni Başkanı Donald Trump'ın ilk eşi Çek model Ivana Trump'tan olan büyük oğlu işadamı Donald Trump Jr., av turizmi kapsamında avlanmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde izin alarak pazar günü Antalya'ya geldi.

5 özel koruma görevlisi ve rehberin eşlik ettiği Donald Trump Jr., Finike İlçesi Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kalan Oluklu Yaylası'nda avladı. Av merakıyla bilenen oğul Trump, av sahasında özel izinle yöre halkı tarafından 'elik' olarak adlandırılan 2 yaban keçisi avladı.

Av süresince geceleri dağlık alanda konaklayan Donald Trump ve beraberindeki özel koruma ekibi, dün saat 11.40'ta özel bir havayolu şirketinin tarifeli uçağıyla Almanya'ya gitti.

Antalya'ya Almanya'dan geldiği belirtilen Donald Trump Jr.'nin, hem gelişi hem de gidişinde Antalya Havalimanı VIP Salonu'nu kullandığı kaydedildi.