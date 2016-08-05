Donald Trump'ın inandığı 20 şey

ABD'de başkanlık seçiminden zaferle çıkan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim kampanyası süresince dile getirdiği tartışma yaratan görüşleri ve savunduğu politikalardan bazıları.

Trump, 11 Eylül saldırılarının ardından, defalarca New Jersey'deki Müslümanların kutlama yaptıklarını söyledi. Trump, "Bu tür olaylar ABD'de yaşayan Müslümanlar hakkında bir şeyler söylüyor" diyordu. Ancak Trump'ın iddiasını doğrulayacak basında yer almış herhangi bir haber bulunmuyor.

Trump, söz ettiği bu metodların, militanların kullandığı, baş kesme gibi taktiklerin yanında çerez niteliğinde olduğunu söyledi.

Başkan adayı, diğer adaylarının hiçbirinin Irak Şam İslam Devleti Örgütü'ne karşı kendisi kadar sert olmayacağını, kendisinin militanların petrole erişimlerini engelleyeceğini söyledi.

Trump, seçim kampanyasının ilk dönemlerinde ABD'ye gelen Meksikalıların suçlu olduğunu söylemişti. "Bu ülkeye uyuşturucu ve suç getiriyorlar ve tecavüzcüler" diyen Trump, sınıra duvar inşa edeceğini ve parasını da Meksika'ya ödettireceğini söyledi. BBC'nin tahminlerine göre duvar 2.2 milyar dolar ila 13 milyar dolara mal olacak.

Bu fikrin yabancı düşmanı olduğu ve son derece pahalı olduğu eleştirilerine rağmen - tahminlere göre 114 milyar dolar - Trump planlarının hem ulaşılabilir olduğunu hem de insancıl olduğunu iddia ediyor. Trump'ın politikası, yasadışı göçmenlerin çocuklarının ABD'de doğmaktan kaynaklanan vatandaşlık haklarına da son veriyor.

Trump CNN'e verdiği bir röportajda Putin ve Obama'nın birbirlerinden hazzetmediklerini ancak kendisini bu tür bir sorun yaşamayacağını ve Putin ile "muhtemelen iyi geçineceğini" söyledi.

Trump silahlı saldırıların engellenmesi için silahlanmanın kontrol altına alınmasını doğru bulmuyor. Trump bireysel silahlanma konusunda hükümetin baskı uygulamasının doğru olmadığını söylüyor.

Trump, seçilmesi durumunda Çin'e ABD ile ticaret karşılığında uyması gerekecek bazı şartlar koşacak. Bu şartlar arasında, Çin'in para birimini devalüe etmemesi, çevrecilik ve işçi hakları konusunda adımlar atması gibi şartlar var.

Trump, Martin O'Malley gibi bazı eski Demokrat adayların polis şiddetine karşı siyah haklarını savunanlardan özür dilemesiyle dalga geçip kendisini kolluk kuvvetleri yanlısı bir aday olarak öne çıkardı. Trump ayrıca, siyahların karıştığı suçlarla ilgili doğru olmadığı ortaya konan bir istatistik paylaştı. Twitter'daki tabloya göre, ölen siyahların yüzde 97'sinin yine siyahlar tarafından öldürüldüğü ve polisler tarafından öldürülen siyahların oranının yüzde bir olduğu iddia ediliyor.

Trump ABD'deki gerçek işsizlik rakamının yüzde 20 olduğunu hatta bu oranın yüzde 42'ye kadar yükselebileceğini söylüyor. Resmi rakamlar işsizliğin yüzde 5.1 olduğunu ortaya koyuyor.

Trump Obama'nın sağlık reformlarının bir felaket olduğunu belirtiyor ve iktidara gelirse, serbest piyasa prensiplerine göre çalışacaklarını söyledi.

Trump, "temiz hava ve temiz su önemli" dese de, iklim değişikliği konusundaki uyarıları ciddiye almadığnı söylüyor.

Trump CNN'e verdiği bir röportajda, Libya ve Irak'ın başlarındaki diktatörlerin devrilmesinden sonra daha kötü bir hale geldiğini söylüyor.

Trump Paris saldırılarının, kendilerini mülteciymiş gibi gösteren saldırganların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdiğini ve Suriyelilerin ABD'ye yerleşmelerini engelleyeceğini söylüyor.

Trump California'daki saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ülke yöneticilerinin olayları kontrol altına alıncaya kadar Müslümanların ABD'ye girişlerinin tümüyle engellenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Trump son kitabında, "İnanın ben gerçekten iyi bir insanım ve ülkemizi yeniden büyük bir ülke yapmak için büyük bir isteğim var" diye yazıyor.

ABD NATO'ya başka tüm diğer ülkelerden daha fazla para yatırıyor.

Trump, MSNBC'ye verdiği bir röportajda, "kürtaj yasadışı ilan edilirse kürtaj yapan kadınlara ceza verilmeli" demişti. Daha sonrasında ise, "Kadınların yerine, kürtaj operasyonunu yapan doktorlara ceza verilmeli" dedi.

kocası Bill Clinton'ı yakışıksız davranışlarla suçlayan kadınları baskı altına aldığı görüşünde Trump.

kötü bir adamdı. "Ancak iyi yaptığı bir şey vardı ki o da teröristleri öldürmek. Bunu çok iyi yapıyordu" Trump'a göre.

olduğu dönemde özel emailini kullanmaktan dolayı ceza almamak için adalet bakanına başkan olması durumunda görevini koruyacağı rüşvetini önerdi.