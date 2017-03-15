Donald Trump'ın 2005 yılı vergi bilgileri basına sızdırıldı

ABD TV kanalı MSNBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2005'te, 150 milyon dolardan fazla gelir beyan ettiği, bunun karşılığında 38 milyon dolar vergi ödediğini ortaya koyan bir belge yayınladı.

Haberde, Trump'ın gelir kaynakları ya da yaptığı bağışlarla ilgili bilgiler yer almadı.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, vergi iadesi belgesinin yayınlanmasının yasa dışı olduğu belirtildi.

Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD siyasetinde uzun yıllardır devam eden bir geleneğin dışına çıkarak, ödediği vergilerle ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Trump muhalifleri, kendisinin bir şeyleri gizlediği için bu açıklamayı yapmadığını savunuyor.

İki sayfalık belge, Trump'ın 5.3 milyon dolar federal gelir vergisi ve 31 milyon dolar da alternatif minimum vergi (AMT) ödediğini ortaya koydu.

AMT yaklaşık 50 yıl önce, zengin kişilerin, vergi ödememek için indirimlerden ve yasal boşluklardan yararlanmasını engellemek için uygulamaya sokulmuştu.

Trump, bu verginin kaldırılmasını savunuyor.

Uzmanlar, 38 milyon dolar verginin yüzde 24'lük bir orana denk gelen etkin bir rakam olduğunu, Amerikan vatandaşlarının ödediği ortalama oranın üzerinde olduğunu ancak, yüksek gelirli vergi mükelleflerinin ödediği ortalama oran olan yüzde 27.4'ün altında kaldığını belirtiyor.

ABD'de başkan adaylarının vergi bilgilerine açıklamalarını zorunlu kılan bir yasal düzenleme olmamakla birlikte 1976'dan bu yana her başkan adayı vergi bilgilerini kamuoyuyla paylaşmıştı.