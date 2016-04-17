Donald Trump'ı 'küçük penisli' çizen ressam ölümle tehdit ediliyor

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Maddox Gallery’de sergilenen Donald Trump portresini çizen ressam Illma Gore’un ölümle tehdit edildiği belirtildi. ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adaylarından Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yap" isimli portrede, çıplak ve küçük penisli olarak görülüyor.

Illma Gore’un Şubat’ta Facebook sayfasında paylaştığı portre internette kısa sürede yayılmıştı.



Ancak ressamın bir milyon sterlinden (yaklaşık 1.42 milyon dolar) satışa sunduğu portre, adı açıklanmayan bir kişinin Dijital Milenyum Fikri Mülkiyet Hakları Yasası’na dayanarak dava açma tehdidinde bulunması üzerine sosyal medyada sansür edildi,internet mağazası eBay’den kaldırıldı.



Trump’ın taraftarlarından gelen tehditler üzerine ABD’deki galeriler portreyi sergilemeyi reddetti.



Guardian gazetesine göre binlerce ölüm tehdidi alan Los Angelesli ressam, portresini Londra’ya getirmeye karar verdi.



Maddox Gallery’nin direktörü Cordelia de Freitas, "Donald Trump bir tartışma sırasında portreye atıf yapınca her şey kontrolden çıktı. Bu Trump ve egosunu özetleyen bir davranış. Şimdi herkes resmi görmek istiyor" dedi.

"Ellerim küçükse, başka bir şeyim de küçük olmalı; ama değil"



Gore, portresi için Trump’ın rakiplerinden Marco Rubio’nun Şubat’ta Virginia’daki birseçim toplantısında sarfettiği sözlerinden ilham aldığını söylüyor.



Rubio, Trump’ın ellerinin boyutuna gönderme yaparak “Elleri küçük olan insanlar için ne derler biliyorsunuz. Onlara güvenemezsiniz” demişti.Trump 3 Mart’ta Rubio’ya yanıt verdi, “(Rubio) benim ellerimden bahsetti. Eğer ellerim küçükse başka bir şeyimin de küçük olması gerekir. Ama sizi temin ederim, bir sorun yok” dedi.