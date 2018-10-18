Donald Trump'dan Meksika'ya: Durdurmazsanız ödemeleri keser, Güney sınırını kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yasa dışı göçü durdurmaması durumunda, ülkesinin ordusunu sınıra yığacağını, güney sınırını kapatacağını ve ödemeleri keseceğini söyledi.

Başkan seçilmeden önce Meksika sınırına duvar öreceğini ve parasını da güney komşusundan alacağını söyleyen Donald Trump, bu konudaki sert çıkışlarını bugün de sürdürdü.

Trump, Twitter'tan yaptığı açıklamada, Meksika yönetimine eğer göçmen akışı engellenmezse, sınıra orduyu yığacağını ifade etti. Ülkesinin güney sınırını tamamen kapatabileceklerini ifade eden Trump, ödemeleri durduracağını belirtti.

Trump'ın açıklamaları şöyle:

1- Demokrat Parti yüzünden (çünkü açık sınırlar istiyorlar ve şimdiki zayıf yasaları destekliyorlar) ülkemize Guetemala, Honduras ve El Salvador yüzünden yapılan saldırıları izliyorum, bu ülkelerin liderleri Meksika sınırından Amerika'ya olan, PEK ÇOK SUÇLUNUN DA DAHİL OLDUĞU insan akışını durdurmak için pek bir şey yapmıyor.

2- Bu nüfuslarına sahip çıkamayan ülkelere bütün ödemeleri durdurmanın yanısıra, Meksika'dan da bu saldırıyı durdurmasını en sert şekilde istiyorum ve bunu beceremezlerse ABD ordusunu çağıracağım ve GÜNEY SINIRIMIZI KAPATACAĞIM.

3- Ülkemize suç elementleri ve UYUŞTURUCU da sokan bu Güney sınırımızdaki saldırı, başkan olarak bana göre ticaret ve USMCA(ABD- Meksika- Kanada ticaret anlaşması)'dan daha önemli. Umarım Meksika kuzey sınırlarındaki bu saldırıyı durdurur. Hepsi demokratların zayıf yasaları yüzünden!

