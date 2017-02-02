Donald Trump'a vize tepkisi danışmanlarının şirketlerini vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesine yönelik kararına karşı ülke genelinde oluşan tepki, en çok Trump’ın danışmanlarının kurduğu şirketleri olumsuz etkiledi. Trump’ın danışmanları arasında yer alan ve çılgın işadamı olarak bilenen Elon Musk’ın elektrikli otomobil markası Tesla Motors, en çok etkilenen şirketlerden biri.

Tesla’nın bu yıl sonunda piyasaya sürüleceği ‘Model 3’ adlı aracının ön siparişleri, bazı müşteriler tarafından iptal edilmeye başlandı. Ön sipariş için 1000 dolar ön ödeme yapan müşteriler, Trump’a yakınlığıyla bilinen Tesla CEO’su Elon Musk’ı sosyal medyada eleştirdi. Yaklaşık 400 bin adet ön sipariş alan Model 3’ü satın almayacaklarını belirten bazı müşteriler, ayrıca Musk’ı Trump hükümetinin oluşturduğu ‘Strateji ve Politika Forumu’ ile ‘İmalat Konseyi’nin üyesi olduğu için sert dille eleştirdi. Musk, geçen cumartesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın mülteci kararına katılmadığını bildirirken, kararın ABD’nin sorunlarına çözüm bulmada iyi bir yol olmadığını ifade etmişti.

Rakibi Uber'i solladı

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, Trump’ın kararlarından etkilenen danışmanlardan biri de akıllı telefonlar üzerinden araç çağırma uygulaması Uber’in CEO’su Travis Kalanick oldu. Trump’ın “İş Danışma Konseyi” üyesi olan Kalanick, Trump’ın aldığı kararlardan rahatsız olduğunu açıklamıştı. Hatta bununla yetinmeyip, Trump’ın kararından sonra ABD dışında kalan Uber şoförlerinin ailelerini desteklemek için 3 milyon dolar fon ayırdığını duyurmuştu.

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Trump karşıtları ise ‘#DeleteUber’ etiketiyle Uber uygulamasını silme eylemi başlattı. Binlerce kullanıcının kaldırdığı uygulama en çok Uber’in rakibi olan Lyft’e yaradı. App Store ve Google Play’den indirilme sayısı bakımından hazırlanan listede hızla yükselen Lyft, ilk kez Uber’i geçerek rekora imza attı. Buna ek olarak kullanıcıların Uber’i protesto etmesinin sebebi olarak New York’un John F. Kennedy havalimanında gerçekleştirilen Trump karşıtı protesto gösteriliyor. New York Taksi Çalışanları Birliği (NYTWA) protestoyu desteklemek için taksi şoförlerinin 1 saat boyunca havalimanından yolcu almayacağını duyurmasının ardından Uber’in, havalimanında fiyatlarının değiştirmeden hizmete devam etmesini açıklamsı Uber’e tepkilerin artmasını sağladı.

2'nci çeyreğe yansır

Paylaşılan bilgilere göre, Tesla ve Uber’in müşterilerindeki kaybın ciddi oranlarda olması durumunda, bunun şirketlerin nisan ayında açıklanacak ikinci çeyrek bilançolarına olumsuz şekilde yansıyabileceğini belirtiyor. Ayrıca Amerikalı şirketlerden Amazon, Goldman Sachs, Facebook, Google, Netflix, Lyft, Ford ve Starbucks mültecileri destekleyen girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Teknoloji devleri yasal yollara başvuracak

Hafta başında Trump’ın kararına ortak tepki gösteren teknoloji şirketlerinin yöneticileri, yasal yollara başvurmak için harekete geçti. Başta Google, Airbnb, Netflix ve Amazon olmak üzere Adobe, AdRoll, Automattic, Box, Cloudera, Cloudflare, Docusign, Dropbox, Etsy, Evernote, Glu Mobile, Lithium, Medium, Mozilla, Pinterest, reddit, Salesforce.com, SpaceX, Stripe, Yelp ve Zynga gibi şirketlerin yöneticileri aralarında bir toplantı düzenlemeyi planlıyor. Bu toplantıya katılım konusu açısından şirketlerden net bir yanıt gelmese de, söz konusu şirketlere yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre yöneticiler toplantıya olumlu bakıyor.