Donald Trump, sosyal medya platformu TRUTH Social'ın gelecek sene kullanıma açılacağını duyurdu

T24 Dış Haberler

Eski ABD başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu 'TRUTH Social'ın gelecek sene kullanıma sunulacağını açıkladı.

Eski başkanın bu sene başında Twitter ve Facebook dahil olmak üzere tüm büyük sosyal medya platformlarındaki hesapları engellenmişti. Trump, hedefinin bu teknoloji şirketlerini geçmek olduğunu belirtti.

Trump yayımladığı açıklamada, ''Yakında TRUTH Social hakkındaki fikirlerimi paylaşacak olmak ve büyük teknoloji şirketlerine karşı savaşmak için heyecanlıyım'' ifadelerini kullandı.

Platformun beta versiyonunun kasım ayı itibariyle 'davet edilen' kullanıcılara açılacağını belirten Trump, gelecek sene itibariyle TRUTH Social'ın daha çok insana ulaşacağını dile getirdi.

TRUTH Social'ın da bir parçası olacağı Trump Medya ve Teknoloji Grubu, kısa süre içinde halka açılmak istediğini bildirmişti.

Yeni platformdan paylaşılan ekran görüntüleri, TRUTH Social'ın tasarımının Twitter'la çok benzerlik göstereceğine işaret ediyor.