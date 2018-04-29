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BBC Türkçe

Donald Trump otelindeki etkinlikte 10 milyon dolar bağış topladı

ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılında yapılması planlanan bir sonraki başkanlık seçimindeki adaylık kampanyası için bağış topladı. Trump'ın otelinde gerçekleşen etkinlikte 10 milyon dolar toplandı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump 2020 yılında yapılması planlanan bir sonraki başkanlık seçimindeki adaylık kampanyası için bağış topladı.

Washington'da kendine ait otelde gerçekleştirilen basına kapalı etkinlikte katılımcı başına 35 bin dolar, toplamda da 10 milyon dolar bağış toplandı. Bağışların bir kısmı Cumhuriyetçi Parti'nin diğer harcamaları için kullanılacak.

Otelin dışında ise protestolar vardı. Cumhuriyetçilerin sağlık sistemine getirmeyi planladıkları değişiklikleri protesto edenler "Vergi kesintisi değil sağlık hizmeti" pankartları açtı.

George W. Bush döneminde Beyaz Saray'ın kıdemli etik hukukçusu olan Richard Painter, bir ABD başkanının sahibi olduğu otelde böyle bir etkinlik düzenleyerek maddi çıkar sağlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Washington Üniversitesi'nden hukuk profesörü Kathleen Clark ise bunun hiçbir yasayı çiğnemediğini belirtti.

ABD'de bir başkanın ikinci seçim kampanyası için bu kadar erken para toplamaya başlaması sıra dışı bir durum. Donald Trump göreve 5 ay önce başlamıştı.

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