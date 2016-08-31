Donald Trump Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'yla görüşecek

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, yasa dışı göçe karşı alınacak önlemleri açıklayacağı bugünkü konuşmasından önce Meksika'yı ziyaret edecek.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'yla görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Donald Trump ve Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'u ülkesine davet eden Pena Nieto, kurulacak diyalogun 'nerede olurlarsa olsunlar Meksikalıları koruyacağını' ifade etti.

Cumhuriyetçi aday Trump, seçim kampanyası boyunca Meksikalı göçmenlere karşı söylemlerde bulunmuş, ABD ile Meksika arasına duvar öreceği sözünü vermişti.

Trump Meksika'yı Çarşamba akşamı, kampanyasına para yardımı toplamak için Kaliforniya'da düzenleyeceği etkinlikten sonra, Phoenix'te yapacağı göçle ilgili konuşmasından önce ziyaret edecek.

Meksika devlet başkanı, ziyaretinde Trump'la özel bir görüşme de yapacağını söyledi.

Clinton'un ise Meksikalı liderin davetine nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Pena Nieto önceki açıklamalarında Trump'ı, ABD ile Meksika arasındaki ilişkilere zarar vermekle suçlamış, Cumhuriyetçi adayın ifadelerini Adolf Hitler'in sözlerine benzetmişti.

Trump da, iki ülke arasına örülmesini istediği duvarın maliyetini Meksika'nın karşılamaması durumunda, ABD'de yaşayan Meksikalıların ülkelerine nakit para göndermesine engel olacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, şirketlerin düşük işçilik giderleri nedeniyle sınırın güneyinde faaliyet göstermeleriyle ABD'de doğan işsizlikten Meksika'yı sorumlu tutuyor.

Trump, Haziran ayında önde gelen bir golf turnuvasının işletmesi kendisine ait sahadan Meksika'ya taşınmasına tepki gösterip profesyonel golf turnuvaları düzenleyen PGA Tour'u, 'çıkarlarını binlerce Amerikalının istihdamının üstünde tutmakla' suçladı.

Trump daha önce Meksika'yla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkeye uyuşturucu, suç getiriyorlar, onlar tecavüzcü."

"Meksika ABD'yi diğer tüm ülkelerden daha çok kazıklıyor."

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto da Trump için "Mussolini ile Hitler de böyle geldi. Durumdan belki de ekonomik krizler sonrası insanlığı geçtiği sorunlu dönemlerden faydalandılar" demişti.

Meksika'nın eski lideri Felipe Calderon da Trump'ın sınıra duvar örülmesi vaadine tepki gösterip "Meksika halkı, bu aptal duvar için tek bir kuruş bile ödemeyeceğiz" dedi.

Trump'ın, ABD'deki Meksikalıların evlerine para göndermelerine engel olacağı sözlerine de Meksika'nın eski liderlerinden Vicente Fox "Trump parayı mı çalacak? Bir insan nasıl böyle bir şey düşünüebilir? İnanılmaz" diye tepki gösterdi.

Kamuoyu yoklamaları, Cumhuriyetçi adayın oylarında geçen ay düzenlenen parti kongresinden bu yana düşüş yaşandığına işaret ediyor.

Trump, ülke genelinde ve kilit öneme sahip eyaletlerde, özellikle azınlıkların güçlü desteğini sırtlayan Clinton'un arkasından geliyor.