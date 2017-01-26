Donald Trump kendi "sahte oy iddiası" için soruşturma başlatıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "seçimlerde milyonlarca sahte oy kullanıldığı" iddiasıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Trump soruşturmanın, "farklı eyaletlerde seçmen kaydı yaptıranları" kapsayacağını da ifade etti.

Oy sahtekarlığı iddiasını ilk kez seçimin hemen sonrasında dile getiren Trump, açılacak soruşturmanın "ölü olduğu halde seçmen kaydı" bulunanlar üzerine yoğunlaşacağını da söyledi.

Hillary Clinton, ABD'de 8 Kasım'da tamamlanan seçimlerde, ülke çapında Trump'tan yaklaşık 3 milyona yakın fazla oy almış ancak Trump, başkanı belirleyen Seçici Kurul'da çoğunluğu elde ederek ülkesinin 45. başkanı seçilmişti.

Donald Trump, seçimlerde demokratların adayı Clinton için 5 milyon sahte oy kullanıldığını iddia etmiş ancak kanıt göstermemişti.

Donald Trump, soruşturmanın sonucuna ilişkin de "oy kullanma sistemimizi güçlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Ancak Cumhuriyetçi partinin seçim yetkilileri dahi, "sahte oy iddiası ile ilgili delil yok" açıklaması yapmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, konu ile ilgili gelen bir soruya, Trump'ın "sahte oy" iddiasının arkasında olduğunu, buna da "kendisine gösterilen verileri" dayanak gösterdiğini açıkladı.

Cumhuriyetçi parti üyeleri dahi Trump'ın meseleden vazgeçmesi gerektiği görüşünü açıklıyor.

Senatör Lindsey Graham, Trump'ın sahte oy açıklamalarının "uygunsuz" olduğunu ve "işin peşini bırakması gerektiğini" söyledi.

Graham, "Başkan bu fikre takıntılı hale gelmiş durumda gibi… Sahtekarlık olmadan oy çoğunluğunu kazanamamış olma fikrini sindiremiyor" dedi.

Cumhuriyetçi partiden Charlie Dent de, Trump'ın bu fikri arkasında bırakması gerektiğini, "ciddi işlere odaklanması gerektiğini" açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, vatandaş olmayanların ve kalıcı oturma izni olanların oy kullanma hakkı bulunmuyor.

Seçmenlerin kayıt olabilmesi için vatandaşlık durumlarını kanıtlamaları gerekiyor. Burada yapılacak bir "sahtekarlığın" Amerikan kanunlarında cezai karşılığı bulunuyor.

Buna ek olarak, eyaletlerin 3'te 2'sinde seçmenlerin sandık başına kimlik kartları ile gitmesi gerekiyor.

İlk kez oy kullanacakların ise tüm eyaletlerde, sandık başına kimlik kartı ile gitmesi zorunlu.

Her ne kadar seçimlerde sahtekarlık yapmak imkansız olmasa da, seçimlerde milyonlarca göçmenin, toplam oy sayılarına etki edecek oranda sahte oy kullandığına ilişkin bir delil bulunmuyor.