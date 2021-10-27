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Dünya

Donald Trump Jr., "Silahlar insanları öldürmez, Alec Baldwin öldürür" tişörtlerini savundu

Baldwin, film setinde kuru sıkı olduğunu sandığı bir silahla 'yanlışlıkla' görüntü yönetmenini vurarak öldürmüştü

27 Ekim 2021 08:38

T24 Dış Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, oyuncu Alec Baldwin'in sette kuru sıkı olduğunu sandığı bir silahla 'yanlışlıkla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesiyle alay eden tişörtlerini savundu.

Trump Jr, olaydan sonra Instagram üzerinden "Silahlar insanları öldürmez, Alec Baldwin öldürür" yazılı tişörtlerin reklamını yapmaya başlamıştı. Tişörtler, Trump'ın kendi internet sitesinde 27.99 dolara satışa çıkarılmıştı.

Trump Jr, kendisine yöneltilen eleştirilere Instagram üzerinden babasının silah tutar gibi yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi. Fotoğrafta, "Donald Trump, Alec Baldwin'i oynadığı SNL skeci için prova yapıyor" yazıyor. 

Trump Jr. paylaşımının altına, "Alec Baldwin'le uğraşılmaması için yalandan çağrı yapan herkese şunu diyeyim; eğer bu başkasının başına gelseydi, Alec Balwin'in onların mezarına işeyecek ilk kişi olacağını unutmayın. S.çayım ona" yazdı.

Baldwin, ünlü skeç programı Saturday Night Live'da uzun süre Donald Trump'ı canlandırmıştı.

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