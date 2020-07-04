Donald Trump Jr.'ın sevgilisinin Koronavirüs testi pozitif çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

ABD, Trump'ın 2020 seçim kampanyasında kıdemli bağış toplama sorumlusu olarak görev yapan eski FoxNews spikerinin asemptomatik olduğunu aktardı.

New York Times'ın aktardığına göre Guilfoyle, dün Trump'ın mitingi için ABD lideriyle birlikte Güney Dakota eyaletine seyahat etti ancak test sonucu pozitif gelince organizasyona katılmadı. Habere göre Guilfoyle, yakın zamanda Başkan Trump ile yakın mesafede bulunmadı ve Jr.'ın test sonuçları negatif çıktı.