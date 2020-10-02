Donald Trump'ın ölümünü gösteren Simpsonlar sahnesi gerçek mi?

Koronavirüs'e yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’da Simpsonlar konulu paylaşımlar ile yeniden gündeme geldi. Küresel olayları gerçekleşmeden önce işlediği iddiaları ile efsaneleşen Simpsonlar, gerçekten de Trump'ın ölümünü tahmin etti mi?

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden aday olacağı seçimlere 33 gün kala eşi Melenia Trump ile birlikte Koronavirüs'e yakalandığını ve karantinaya girdiğini açıkladı.

Twitter Türkiye’de gündeme giren #Simpsonlar etiketi ile kullanıcılar, Simpsonlar dizisinde Trump’ın ölümünü gösterdiği iddia edilen bir sahneyi viral yaptılar. Bu sahnede Trump bir tabutun içerisinde ve arkasında da 2020 yazdığı görülüyor.

Webtekno'nun haberine göre Trump’ın hayatını kaybetme ihtimali her gündeme geldiğinde paylaşılan bu çizim, aslında Simpsonlar’ın herhangi bir bölümünde yer almıyor. Diziden bir sahne olduğu iddia edilen bu görüntü, aslında sadece anonim bir grafikerin Simpsonlar çizgileriyle oluşturduğu sahte bir görsel.

Türkiye'de yayın yapan Teyit.Org'un yurt dışındaki versiyonu Snopes, daha önce bu görseli araştırmış ve detaylarını paylaşmıştı. Snopes'a göre ilk olarak Şubat 2017'de yine Trump'ın ölümüne dair iddialar nedeniyle viral olan bu görüntü, ilk olarak 4chan.org forumunda ortaya çıktı. Ardından İspanyol YouTube kanalı Babadun tarafından kullanılınca viral oldu. Böylece tüm dünyada ve Türkiye'de ne zaman Trump'ın hayati durumu konuşulsa sosyal medyada paylaşılmaya devam etti.