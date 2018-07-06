Donald Trump: Hayatım boyunca buna hazırlandım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 16 Temmuz'da yapacağı görüşme hakkında yöneltilen eleştiriler karşısında bu görüşmeye tüm hayatı boyunca hazırlandığını söyledi. ABD Başkanı, "Putin, iyi derecede hazırlanmış durumda. Ben hazır olacak mıyım? Tamamen hazırım. Bu şey için hayatım boyunca hazırlık yaptım" ifadesini kullandı.

Montana'da konuşan Trump, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin'le yapacağı görüşme hakkında açıklamada bulundu. Rus liderle yapacağı buluşmaya ilişkin eleştiriler karşısında Putin'le iyi bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediğini söyleyen Trump , bunun sonucunda iyi bir ilişki kurulabileceğini belirtti.

Trump, " Rusya da dahil tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak güzel bir şey ve Putin iyi bir insan" diye ekledi.

Trump, kendisinin diplomatik acemiliği nedeniyle görüşmenin ulusal çıkarlara zarar vereceği algısına da tepki gösterdi.

"Sadece güzel şeyler yapacağız"

ABD Başkanı, "Putin, iyi derecede hazırlanmış durumda. Ben hazır olacak mıyım? Tamamen hazırım. Bu şey için hayatım boyunca hazırlık yaptım. Bana güvenin, sadece güzel şeyler yapacağız ve belki güzel bir ilişki de kurarım" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmenin gerilimi azaltmasını ve yapıcı işbirliğinin önünü açmasını umduğunu söylemişti.

Huntsman, "Trump ve Putin , Helsinki'de Rusya - ABD ilişkilerini ve bir dizi ulusal güvenlik konusunu istişare etmek için bir araya gelecek. Trump , bu görüşmeye ABD 'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından önem veriyor ve Rusya 'nın ikili ilişkilerde ilerleme sağlanmasını isteyip istemediğini belirlemeyi amaçlıyor" demişti.