Donald Trump hasta mı?

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ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü West Point Askeri Okulu'ndaki mezuniyet töreninde konuştuktan sonra sahneden inmekte zorlanmasının ardından ABD liderinin sağlık durumu ile ilgili soru işaretleri tekrar gündeme geldi.

Trump'ın konuşma yaptığı sırada elindeki bardağı ağzına götürmekte zorlandığı görülmüştü. Daha sonra ABD liderinin sahneden inmek için üzerinde yürüdüğü rampada zor anlar yaşadığı, küçük adımlar attığı görüldü. Trump'a bir asker eşlik etti.

Trump, görüntülerden sonra yapılan yorumlarla ilgili bir tweet atarak, "West Point'teki konuşmamdan sonra üzerinde yürüdüğüm rampa çok dik ve uzundu. Ayrıca tutunacak yerleri yoktu ve çok kaygandı. Yapmak isteyeceğim son şey 'düşmek' ve Yalancı Medyayı eğlendirmek. Sonlara doğru çok hızlandım. Momentum!" yazdı.

New York Times olayın ardından ABD liderinin geçen sene aniden bir hastaneye götürüldüğün hatırlattı. Trump'ın Walter Reed Ulusal Ordu Sağlık Merkezi'ne "yıllık kontrolünü erken yaptırmak" için gittiği belirtilmişti. Beyaz Saray doktoru da Başkan'ın bu yılki check-up'ıyla ilgili açıklamada bulunurken sadece tansiyon ve hidroksiklorikin kullanımından söz etmişti.