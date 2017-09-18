Donald Trump, eşi Melania Trump'a "Sen git otur tatlım" dedi; sosyal medya tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a "Tatlım git otur" demesi Twitter'da dalga konusu oldu. Görüntüler Amerikalı kullanıcılar arasında hızla yayılırken, bir kullanıcı "Melania Bot 2000 verili görevlerini programlandığı gibi yerine getirdi" yorumunu yaptı.

Duvar'da yer alan haber aynen şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump’ın ilişkisindeki ‘gerilim’e dair yeni bir video ortaya çıktı. Yemin töreni öncesinde eşinin arabadan inmesini bile beklemediği için eleştirilen Trump, bu kez de first lady’ye nereye gitmesi gerektiğini söylerken görülüyor.

Görüntüler, ikilinin Andrews Üssü’ndeki askerleri ziyaretinde çekilmiş. Melania Trump, kürsüde “Şimdi eşimi, ABD Başkanı Donald Trump’ı sizlere takdim ediyorum” diyor. Eşinin yanına gelen Trump önce elini sıkıyor, ardından da “Sahnenin öbür tarafına geç. Sen git otur tatlım” diyor.

"Melania Bot 2000"

Bu görüntüler Twitter kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Bir kullanıcı “Ve sonra Melania el sabunu arayarak sahneden kaçtı. Yeşil Kart [Green Card] için bu kadar çaresiz kalmayı tahayyül edemiyorum” derken, bir diğeri “Melania Bot 2000 verili görevlerini programlandığı gibi yerine getirdi” yorumunu yaptı. En çok paylaşılan tweet’lerden biri de “Melania Trump’ın rehin alınmadığından yüzde 100 emin miyiz?” oldu.

ABD’de çeşitli bakanlıklara ve üst düzey avukatlara vücut dili eğitimi veren Susan Constantine, “Melania, Donald Trump için bir nesne. Bu ilişkide hiçbir sıcaklık, gerçek aşk veya şefkat görmüyorum” yorumunda bulunmuştu.

Trump çiftinin ilişkisi geçmişte de bir dizi video nedeniyle tartışma konusu olmuştu.