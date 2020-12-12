Donald Trump, Dr.Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne aday gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Türk-Amerikalı kalp cerrahı Dr.Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne atamayı planladığını duyurdu.

Atamalar onaylanırsa Mehmet Öz, iki yıl boyunca konseyde görev yapacak.

Trump seçtiği 29 isim arasında tüm zamanların en iyi Amerikan futbolu koçlarından biri olarak nitelendirilen New England Patriots baş antrenörü Bill Belichick ve New York Yankees'in efsane kapatıcısı Mariano Rivera da bulunuyor.

ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor. ​​​​