Donald Trump Cumhuriyetçi liderlere yüklendi

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Başkan Adayı Donald Trump, desteğini geri çeken Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ı "zayıf ve etkisiz bir lider" olarak tanımladı.

Cumhuriyetçi Partililerin "her yandan saldırdığını" söyleyen Trump, kendi partisindeki sadakatsizliklerle mücadelenin, Demokratlarla mücadeleden daha zor olduğunu vurguladı.

Ryan, Trump'ın kadınları aşağıladığı ve küfürlü konuştuğu 2005 tarihli videonun ortaya çıkmasından sonra Trump'ı desteklemeyeceğini açıklayan son Cumhuriyetçi Partili yetkili olmuştu.

Ancak, Trump'ın Başkan Yardımcısı Adayı Mİke Pence, Cumhuriyetçi adaya büyük destek vermeye devam ediyor.

Pence, Iowa'daki bir mitingde yaptığı konuşmada "Asla vazgeçmeyen, geri adım atmayan bir aday seçtiniz. O bir savaşçı ve şampiyon" dedi.

Pence ayrıca, video nedeniyle özür dilediği için Trump'ı övdü.

2005 yılındaki kayıt Trump'ın konuk olarak katıldığı gittiği bir TV dizisi çekimlerinden önce alındı.

Kayıtta Trump, stüdyoya gitmeden önce bir otobüste program sunucusuyla sohbet ediyor.

Otobüsü dışarıdan görüntüleyen kamera bu sırada otobüs içindeki konuşmaları da kaydediyor.

Bu sohbette kadınlar hakkında aşağılayıcı ve küfürlü ifadeler kullanılıyor.

Videonun ortaya çıkmasından bu yana 331 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin yaklaşık yarısı ve bazı valiler Trump'ın videoda kullandığı sözleri kınadı. Yüzde 10'u da Trump'ın adaylıktan çekilmesi çağrısı yaptı. ABD'de Cumhuriyetçi Partili Başkan Adayı Donald Trump, desteğini geri çeken Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ı "zayıf ve etkisiz bir lider" olarak tanımladı.

Trump Twitter'da paylaştığı mesajlarda üzerindeki "zincirlerin" kırıldığını söyledi ve böylece "Amerika için istediği gibi mücadele edebileceğini" savundu.