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Donald Trump: Askerler paramızı çalıyor

2005 ve 2015 yılları arasında Irak ve Afganistan’da görev yapan 115 ABD askeri hırsızlık suçlamasıyla hüküm giydi

15 Haziran 2016 11:42

ABD’de genel seçimlere beş ay kala kızışan yarışta, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump bir iddia da daha bulundu. Trump, Irak savaşı sonrası ülkenin kalkınması için ABD tarafından gönderilen paraların askerler tarafından çalındığını ima etti.

Trump, salı akşamı Kuzey Karolina eyaletinde düzenlenen mitingde destekçileriyle buluştu. Konuşmasında Irak savaşı sonrası, askerlerin bu ülkeye gönderilen paraları çaldığını ima eden Trump, “Irak, aynı zamanda hileli bir yer. Sepetler dolusu para getirmek? Milyon dolarları dağıtmak? Bilmek istiyorum, bu işi yapan askerler kimler, şu anda çok iyi yaşadıklarını düşünüyorum, her kimse onlar” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir açıklama yapan Trump’ın sözcüsü, Trump’ın ABD’li askerleri değil, Irak’lı askerleri kastettiğini söyledi.

Donald Trump, eylül ayında Afgan askerler için de yine benzer imalarda bulunmuştu.

 

115 ABD askeri hırsızlıktan hüküm giydi

 

Irak savaşından sonra ülkenin kalkınması için gönderilen milyarlarca doların kayıp olduğu ve herhangi bir yere gitmiş olabileceği iddia edilmişti. Dürüst Toplum Merkezi’ne göre 2005 ve 2015 yılları arasında Irak ve Afganistan’da görev yapan 115 ABD askeri hırsızlık suçlamasıyla hüküm giydi.

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