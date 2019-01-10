Donald Trump: Ana akım medya sahtekârlık yapıyor

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ana akım medyanın "hiç bir zaman şimdiki kadar sahtekâr olmadığını" öne sürdü. Trump, NBC ve MSNBC gibi kanalların Demokratlar ile iş birliği içinde olduğunu ve gerçeğe aykırı haberler yaptığını öne sürdü.

Trump dün haber sunucuları için bir "kayıt dışı"(off the record) öğle yemeği düzenlediğini, ancak bu yemekte konuşulanların medyaya sızdırıldığını da belirtti.

Trump'ın konu ile ilgili paylaşımları şöyle:

"Ana akım hiç bir zaman şimdiki kadar sahtekâr olmamıştı. NBC ve MSNBC giderek deliriyorlar. Bilinçli olarak gerçeğin zıttı haberler yapıyorlar. Onlar gerçekten muhalefet partisi, Demokratlar ile çalışıyorlar. Sahte haberci CNN'den bile beter olabilirler, tabii böyle bir şey mümkünse.

Bir Beyaz Saray geleneği sayılan haber kanalı sunucularıyla KAYIT DIŞI öğle yemeğini düzenledim- ve çabucak toplantıda konuşulanları sızdırdılar. Kim ana akım medyanın bu kadar kötü bir hale geleceğine inanırdı, tamamen üşüttüler."