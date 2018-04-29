Donald Trump: Afganistan'dan hızlı çekilme boşluk yaratır

ABD Başkanı Donald Trump Afganistan stratejisini açıkladı ve buradaki ABD askerlerini hızlı bir şekilde ülkeden çekmesi durumunda boşluk oluşacağını, bunun "teröristler tarafından doldurulacağını" savundu.

İlk başta ABD askerlerini Afganistan'dan çekmeyi düşündüğünü söyleyen Trump, sonradan Irak'ta yapılan hataları tekrar etmemenin daha doğru olacağına karar verdiğini ifade etti.

Trump, doğru yöntemin Afganistan'dan çekilmeyi bir takvime bağlamaktansa sahadaki koşullara bağlamak olacağını belirtti:

"Amerika Afgan hükümetiyle işbirliğine devam edecek."

ABD Başkanı, Pakistan'ın cihatçıları ülkesinde barındırmasına artık tolerans göstermeyeceklerini de duyurdu.

ABD Afganistan'da güvenlik güçlerine yardımcı olmaları için özel kuvvetler barındırıyor. Bu kapsamda ülkede bulunan ABD askerlerinin sayısı 8 bin 400 civarında.

Cihatçı örgütlerle mücadele yürüten Afgan hükümeti ise ülkenin yalnızca yarısını kontrolü altında tutabiliyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis bu hafta sonu Afganistan'ı ziyaret etmiş, hükümetin yeni stratejisinin kendisini tatmin ettiğini söylemişti.

Cuma günü görevden alınan Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon ise Afganistan'daki savaşı kazanmanın mümkün olmadığını, bu nedenle ülkeden çekilmek gerektiğini savunuyordu.