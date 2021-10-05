Donald Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Forbes dergisinin her yıl hazırladığı zenginler listesinde 25 yıl sonra ilk kez yer alamadı.

The Independent’ta yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra ünlü sunucu Oprah Winfrey de bu yıl Forbes’un en zenginleri arasında yer alamadı.

Forbes’un en zengin 400 kişiden oluşan listesinde bulunabilmek için en az 2.9 milyar dolar servetin olması gerekirken eski ABD Başkanı Trump’ın 2021’de serveti 2.5 milyar dolar belirlendi. Trump şimdi zenginler listesinde 1299’uncu sırada yer aldı.

Wealth at Forbes yönetici editörü Kerry A. Dolan “Belirsizlik ve değişen piyasa ekonomisine rağmen 2021 Forbes 400, ABD’nin servetinin daha da büyüdüğünü gösteriyor. En zengin ABD’liler geçen yıl servetlerinde toplam yüzde 40 artış gördüler” dedi.