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Deutsche Welle

Donald Trump 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Trump Üniversitesi eski öğrencilerinin açtığı davada uzlaşma yoluna giderek davacılara 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

19 Kasım 2016 17:54

Emlak branşında eğitim programları sunan Trump Üniversitesi ile ilgili olarak Donald Trump hakkında Kaliforniya'da iki toplu dava ve New York'ta bir dava olmak üzere toplam üç dava bulunuyordu. New York Başsavcısı Eric Schneiderman Donald Trump'ın davacılara 25 milyon dolar ödemeyi kabul ederek uzlaşma yoluna gittiğini kamuoyuna duyurdu. Schneiderman uzlaşmanın Donald Trump açısından "şaşırtıcı bir dönüş ve hileli üniversitesinin mağdurları açısından da büyük bir zafer olduğunu” söyledi.

Üç davada yaklaşık 6 bin eski öğrenci emlak zengini Donald Trump'a vaat ettiği eğitimi sunmadığı ve buna karşılık 35 bin dolarlık öğretim harcı aldığı için dava açmıştı.

2005-2010 yılları arasında faaliyet gösteren Trump Üniversitesi ticari bir kuruluş olmanın ötesine geçememiş ve resmi olarak bir yüksekokul statüsü kazanamamıştı. Dolandırıcılık iddiaları nedeniyle kapatılan Trump Üniversitesi "seçilmiş eğitmenler” aracılığıyla öğrencilere emlak piyasasında kısa sürede zengin olmanın yollarını öğretmeyi vaat ediyordu. Emlak zengini Donald Trump üniversitenin hisselerinin yüzde 93'üne sahipti.

Başsavcı Eric Schneiderman'ın 2013 yılında hazırladığı dava iddianamesinde Trump Üniversitesi'nin "bütünüyle hileli, yasadışı ve aldatıcı” olduğu ileri sürülmüştü.

Donald Trump hakkındaki suçlamaları bugüne kadar reddederken konu, ABD başkanlık mücadelesi sırasında da sık sık karşısına çıkmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, DPA / EC, MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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